El Gobierno evita aclarar si la reforma de la LeCrim limitará los plazos de instrucción como ofreció a Junts

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado aclarar este martes si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) limitará los plazos de investigación en los tribunales como ofreció a Junts el pasado febrero en el marco de las negociaciones para la ley de amnistía. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia ha anunciado que el Ejecutivo pretende impulsar en este 2024 la reforma de la LeCrim --pendiente de Gobiernos anteriores-- que pretende dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales. Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción, Bolaños ha incidido en que el texto está en una fase "muy inicial". "Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea", ha contestado a uno de los periodistas. El ministro ha insistido en que el texto aún está "en una fase muy inicial de trabajo" porque todavía está pendiente que el CGPJ presente su informe perceptivo, que, según ha recordado, lleva tres años pendiente "cuando el plazo legal es un mes". Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la semana pasada el Ministerio de Justicia remitió al órgano una misiva en la que le apremiaba a entregar el informe que tiene pendiente desde 2021. Las mismas fuentes apuntaron que era "inviable" que el Consejo presentara sus conclusiones en un plazo de una semana, pero avisaron de que estaban trabajando en el texto. Este martes, Bolaños ha asegurado que hasta que el Ejecutivo conozca la opinión del órgano de gobierno de los jueces no podrá determinar "cuál será el alcance" de la reforma. No obstante, ha incidido en que "el objetivo" es "claro": "Adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI". "No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha añadido. La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor y serán los fiscales quienes dirijan la investigación cuando la reforma entre en vigor. Eso sí, con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales. Aunque Bolaños no ha aclarado si el texto limitará los plazos de instrucción, cabe recordar que ya en 2017 el PSOE se mostró en contra de esta medida y de hecho votó a favor de derogar una reforma anterior del PP que establecía plazos máximos de 6 meses para investigar procesos penales, ampliables hasta 18 meses en caso de investigaciones complejas DESCARTA MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL En el marco de la rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, el titular de Justicia ha asegurado que "no hay en el Plan Anual Normativo ninguna modificación del Código Penal". Sin embargo, el ministro ha recordado que "hay en tramitación parlamentaria algunas iniciativas que suponen adaptaciones al Derecho europeo y que ya se han aprobado por el Consejo de Ministros hace escasas semanas". Cabe recordar que el pasado febrero --antes de que se aprobara en el Congreso la ley de amnistía-- el exdiputado de los comunes en la Cámara Baja Jaume Asens puso sobre la mesa la posibilidad de plantear una reforma del delito de terrorismo en el Código Penal. PLAN NORMATIVO 2024 Según ha explicado el ministro, la aprobación de la LeCrim se enmarca en el Plan Normativo de la Administración General del Estado de 2024, que contempla 198 iniciativas: 149 reales decretos, 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas. Del total de propuestas, "la mitad son compromisos con la Unión Europea". "Creo que el Gobierno hoy renueva de nuevo su compromiso con una agenda legislativa progresista para seguir haciendo avanzar nuestro país cada día. Por eso, seguimos abordando grandes reformas para nuestro país necesarias y también avances en derechos humanos", ha dicho. Entre las iniciativas a impulsar este año, el ministro ha señalado las leyes de industria, de cine, de transformación de la administración pública y de asistencia jurídica gratuita, entre otras.