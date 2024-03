El conseguidor del 'caso Koldo' acusa al juez de bloquear "de forma indiscriminada" más de 8 millones de su patrimonio

Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo' y presidente del Zamora C.F., ha acusado al juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas comisiones percibidas en la venta de mascarillas de bloquear "de forma indiscriminada" parte de su patrimonio, cuyo valor estimado superaría los 8 millones de euros. En un recurso, recogido por Europa Press, la defensa del empresario asegura que las medidas cautelares adoptadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, "son absolutamente desproporcionadas en su conjunto, tomando en consideración la situación en la que se coloca a los investigados al tener todo su patrimonio embargado". En esta línea, su representación recuerda que "la única referencia cuantitativa de la que se dispone es la ganancia de 6,7 millones" que según el magistrado "derivó de los contratos que se investigan, suponiendo que toda ella es ilícita". Su letrado, sin embargo, pide al juez --y a la Sala de lo Penal de forma subsidiaria-- que anule todos los autos que acordaron medidas cautelares en base a esa hipótesis. Su abogado considera que el juez procedió de "manera automática a adoptar medidas cautelares sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles titularidad de De Aldama y de su entorno familiar, prescindiendo de lo acordado por la jurisprudencia más pacífica que rechaza las meras relaciones de bienes, sin concretar su valor". La defensa deja claro que o bien "hay responsabilidad civil derivada de un delito contra la Hacienda Pública, no imputado en la práctica totalidad de resoluciones que adoptan medidas cautelares reales, o hay comiso de los efectos del delito fuente de la ganancia, que entonces no puede ser sometida a tributación". LA "GRAVE CONFUSIÓN" DEL JUEZ "Pero las dos cosas no pueden producirse a la vez con relación a la misma ganancia. Y si es que se opta por el decomiso cautelar, entonces la medida solo puede recaer sobre bienes de adquisición posterior a los hechos, cuando el Juzgado ha realizado un embargo indiscriminado de todos los bienes del señor Aldama y de su vínculo familiar y societario, con afectación de todo su patrimonio, con indiferencia sobre la fecha de su adquisición", critica. Eso, a su juicio, "acredita una grave confusión en la medida de aseguramiento civil y el decomiso", puesto que "para asegurar la satisfacción de una cuota eventualmente defraudada no pueden adoptarse medidas como la aprehensión y depósito judicial de bienes intervenidos". A lo largo de 24 páginas, la defensa de De Aldama desglosa los bienes bloqueados y asegura que, solo en inmuebles, el valor roza los 8 millones de euros. En concreto, menciona viviendas en Valdebebas junto a dos plazas de garaje y un trastero, así como un domicilio en La Moraleja y otra vivienda en San Agustín de Guadalix. FERRARIS, AUDI O RANGE ROVER Pero, además, su letrado pone el foco en los vehículos intervenidos, cuyo valor asciende al millón de euros. Entre los mismos se cuentan un Audi A8, un Range Rover Vogue, un Ferrari F12, un Ferrari Portofino, un Golf R32 o un Porche Macan GTS. En lo relativo al dinero en efectivo, su defensa asegura que "el importe de lo embargado en las cuentas corrientes bloqueadas relativas al entorno personal, familiar y societario" del investigado "asciende a un importe estimado de 300.000 euros". "Adicionalmente, debe ser tenido en cuenta, al haberse bloqueado las cuentas relativas al Zamora C.F., al menos el importe de 1,5 millones de euros relativo a la ampliación de capital", añade, concluyendo que también le fueron intervenidas joyas y relojes por importe global de 120.000 euros.