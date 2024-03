Comunidad Madrid responde al PSOE que debería sentir satisfacción por la propuesta de Leguina para la Cámara de Cuentas

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha espetado al PSOE que debería sentir "satisfacción" porque el PP haya propuesto para el Consejo de la Cámara de Cuentas al único expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. "Leguina tiene un perfil técnico, conoce la administración, es una persona de reconocido prestigio, yo creo que tendría que ser una satisfacción para el Grupo Socialista, como lo es para el Grupo Popular y como lo es, estoy convencido para la mayoría de los madrileños", ha lanzado antes de reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Este lunes se daban a conocer las propuestas de los grupos para este Consejo de la Cámara de Cuentas, que tras la modificación aprobada por el PP en diciembre pasaba de tener 3 a 7 integrantes. El PP tiene mayoría absoluta y en sus cinco representantes ha situado a Leguina junto a Francisco Cabrillo Rodríguez, Carlos Salgado Pérez, Graciela María Soledad García Díaz y Ana Cossío Capdevilla. Ante esta designación, desde el PSOE-M, su secretario general, Juan Lobato, mostraba "estupor" pero "no sorpresa" por este movimiento del PP. "Cada uno elige cómo quiere ser recordado y la verdad que todo el respeto para Joaquín Leguina, para su elección, para la Cámara de Cuentas, pero sinceramente provoca un poco de estupor en quienes le hicieron ser lo que fue", reprochaba ayer Lobato. García se ha sorprendido de que al PSOE le cause "estupor" este nombramiento cuando es una persona que "ha formado parte de sus filas" y además fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid tras la entrada en democracia. En 2022 el PSOE suspendía de militancia a Joaquín Leguina, el único presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE. Era a raíz de un expediente de expulsión abierto a él y a Nicolás Redondo Terreros en 2021 al entender el partido que habían pedido el voto para la presidenta autonómica y entonces candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Tras su suspensión, aseguraba que no recordaba haber dicho que prefería a Ayuso, pero afirmaba que no prefería "a Pedro Sánchez de ninguna manera", añadiendo que quería que el PSOE "vuelva a sus cauces" apuntando al expresidente del Gobierno Felipe González. Además de la ampliación de la Cámara de Cuentas, en los cambios de esta ley se incluye que su aprobación ya no necesita ser por dos tercios de la Cámara (89 diputados) sino por tres quintos (81 diputados). El presidente y vicepresidente --que saldrán de los 7 propuestos por los grupos-- serán elegidos por mayoría absoluta de los consejeros del Consejo y no por la mayoría de dos tercios de la Asamblea. Estos cambios implican que ahora mismo el PP pueda aprobar estas propuestas únicamente con el apoyo de Vox, mientras que antes necesitaba forzosamente al PSOE o a Más Madrid. LA MODIFICACIÓN Preguntado por si cuando hicieron esta modificación tenían en mente el perfil de Leguina y la posibilidad de que el PSOE no lo apoyase, ha asegurado que esta modificación fue la forma de "devolver el texto original" que regulaba este órgano desde su creación, en la época de la Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. "Simplemente lo que se ha evitado es que la última regulación que había tenido había impedido precisamente su renovación. Y por tanto, la regulación que en este momento está afectando a la Cámara de Cuentas es la misma que ha existido siempre en la Comunidad de Madrid", ha remarcado. Esta mañana Leguina reivindicaba su formación como economista de cara a este puesto y negaba que haya aceptado esta oferta del PP por el sueldo de 100.000 euros. Ha explicado que este movimiento vendría de su voluntad de estar "adscrito de alguna forma" a la Comunidad ya que el Consejo Consultivo de expresidentes autonómicos creado bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre fue eliminado por Cristina Cifuentes. En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, ha reconocido que se enterará "más a fondo" de cuál será su labor se incorpore, pero ha puesto en valor la plantilla de "casi todo letradas especializadas" en la materia junto a otros de los propuestos por los partidos políticos con "alto nivel".