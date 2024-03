C-LM dice a Cataluña que ninguna CCAA puede condicionar la financiación y aboga por el consenso como dicta la Ley

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho este martes al Ejecutivo de Cataluña que ninguna comunidad autónoma puede condicionar el modelo de financiación, al tiempo que ha abogado por llegar a un a un acuerdo por consenso de todas las partes implicadas como dicta la Ley. Así se ha pronunciado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, al ser preguntada en rueda de prensa por la declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, al diario El País en las que afirma que defenderán su propuesta sobre la financiación y no permitirán que presidentes regionales como Isabel Díaz Ayuso o Emiliano García-Page se lo determinen. "Estoy de acuerdo con ella en que ni la Comunidad de Madrid, ni Castilla-La Mancha, pero tampoco Cataluña ni ninguna otra comunidad autónoma, puede condicionar el nuevo modelo de financiación autonómica, entre otras cosas, porque la única forma de que se llegue a aprobar un nuevo modelo de financiación debe ser por acuerdo, porque así lo dice la Ley", ha argumentado Padilla. Según la portavoz del Gobierno castellanomanchego es así como lo establece la Constitución española recogiendo la igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan. "En Castilla-La Mancha nos gustan los acuerdos y sobre todo no nos planteamos nunca saltarnos la Constitución". Preguntada por las demandas de Junts y Esquerra republicana al Gobierno en el marco de las elecciones catalanas y si preocupan a Castilla-La Mancha, la portavoz ha manifestado que confía en el Ejecutivo central porque ha manifestado que "no va a haber ningún acuerdo sobre referéndum y que no se va a ir más allá". Ha enmarcado todo en la "competitividad" entre estos dos partidos independentistas a cuenta de las elecciones. "Creo que esta escalada en las declaraciones de los dirigentes independentistas es fruto de la competición que tienen ante las próximas elecciones catalanas. Y espero y confío en que el Gobierno de España no ceda a lo que están planteando en estos días".