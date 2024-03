Baleares dice en que"centros decidirán" si se suman al plan de elección de lengua y descarta hablar de "separar" alumnos

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha convocado este martes a la Mesa Sectorial de Educación para explicar a los sindicatos el Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua para centros educativos sostenidos con fondos públicos de enseñanza primaria y secundaria a partir del curso 2024-2025, que la mayoría de sindicatos han pedido que se retirara del orden del día porque la documentación relativa a esta cuestión, según han advertido, no se ha presentado en tiempo y forma. En declaraciones a los medios de comunicación, previas a la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, el conseller Vera ha informado que su intención es presentar y explicar, este martes, a los sindicatos, el Plan, a pesar de reconocer que la documentación relativa al mismo no se ha presentado en tiempo y forma porque "se estaba elaborando el borrador, que vino un poco precipitado de tiempo y han faltado unas horas". "No pasa nada, vamos bien de tiempo", se ha mostrado convencido, comprometiéndose a dar a los sindicatos "el tiempo que haga falta para que presenten las enmiendas necesarias" y ya, más adelante, "se volverá a convocar una reunión para debatirlo". En todo caso, el conseller Vera ha dicho que durante la reunión de la Mesa Sectorial de Educación insistirá a los sindicatos en que este es un Plan "voluntario" y que "serán los centros --los equipos directivos-- los que decidirán" si proponen o no adherirse al mismo, de modo que aquellos que ya "estén contentos con su proyecto lingüístico y consideren que así les va bien podrán continuar igual" porque adherirse al Plan "no es un derecho de las familias", el derecho, ha precisado, "es poder elegir la lengua de primera enseñanza", debido a que eso es algo que "está establecido por ley". Además, se ha negado a hablar de "separar" alumnos". "Esa no es la palabra", ha subrayado, apuntando a que lo que se hará será "utilizar las metodologías, que ya están establecidas en la LOMLOE, para hacer agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas". En relación a que, según recoge el borrador, solo los centros en los que un 20 por ciento de alumnos de cada nivel y etapa educativa pidan sumarse al Plan podrán adherirse, Vera ha aclarado que "serán los centros los que den a las familias la oportunidad de elegir, en las dos o tres materias que éstos propongan para el Plan, en qué lengua vehicular quieren que sus hijos estudien. Es en este punto en el que se ha puesto un mínimo de un 20 por ciento de alumnos". Asimismo, se ha referido a que los centros que pidan sumarse al Plan deberán garantizar la idoneidad de las instalaciones. "Para hacer los desdoblamientos hace falta espacio. Por tanto, es claro que los centros que no dispongan de éste no podrán adherirse al Plan". Finalmente, el conseller ha respondido a las quejas de los sindicatos, después de que todos hayan coincidido en que las necesidades de los centros educativos de Baleares son otras y que los recursos que se destinarán a este Plan faltan para otras cosas, asegurando que "la necesidad de las escuelas son muchas, por el abandono que han sufrido durante todos estos años" y se ha comprometido a "dar respuestas a todas las necesidades que tengan los centros". "Invertiremos en transporte escolar, en atención a la diversidad y sobre todo en infraestructuras por la situación precaria en la que se encuentra la comunidad educativa", ha concluido. COMISIONES TÉCNICAS Por otro lado, en relación a la convocatoria de las comisiones de servicio del curso 2024-2025, el conseller ha lamentado que, a día de hoy, Baleares tenga a un total de 509 docentes funcionarios y opositores desplazados fuera de su isla de residencia. "Hay mucha gente desplazada y es un problema muy grave porque se hizo un plan de estabilización autonómicamente, sin que, como hicieron muchas comunidades, se legislara o regulara un plan de estabilización. Aquí, la administración anterior hizo seguidismo de lo que marcó Madrid y esto nos ha llevado a esta situación", ha añadido Vera, quien ha terminado sus declaraciones a los medios pidiendo "disculpas". "Yo no estaba, me lo he encontrado todo, pero pido disculpas a los afectados en nombre del Govern y de la administración", ha concluido. La Mesa Sectorial de Educación reunida este martes ha acordado finalmente eliminar del orden del día los puntos relativos precisamente a estas cuestiones, explicar el borrador del Plan Piloto Voluntario de Elección de Lengua e informar sobre la convocatoria de las comisiones de servicio del curso 2024-2025, respectivamente. Desde la Conselleria de Educación y Universidades han comunicado con todo que el debate de ambas cuestiones se aplaza a una nueva Mesa Sectorial la próxima semana. Si bien, ha señalado que aún está pendiente de confirmarse la fecha en la que se celebrará la misma.