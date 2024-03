Agricultores protestan en Bruselas para denunciar que las medidas de UE son insuficientes

(Actualiza la ec2222 con datos de heridos y un detenido)

Bruselas, 26 mar (EFECOM).- Cientos de agricultores se manifestaron de nuevo en Bruselas este martes para protestar por la situación del sector y denunciar que las medidas adoptadas hasta la fecha por la Unión Europea son insuficientes y que algunas ni siquiera responden a sus peticiones.

Coincidiendo con una reunión de ministros europeos de Agricultura, los manifestantes y los cientos de tractores que llegaron hasta Bruselas, unos 250 según fuentes policiales, se concentraron en las calles colindantes a las instituciones comunitarias, pues la policía estableció un perímetro de seguridad.

Algunos tractores se acercaron a la línea donde estaba apostada la policía, y lanzaron huevos y petardos también contra la prensa, según el diario "Le Soir", que fue testigo de cómo un fotógrafo fue agredido cuando hacia su trabajo.

Algunos manifestantes también prendieron fuego a paja en un túnel peatonal bajo la Rue de la Loi y a neumáticos en diferentes zonas y arrojaron estiércol, remolachas e incluso palets en la calle, así como contra el mural titulado "El futuro es Europa", uno de los símbolos del barrio europeo.

La policía terminó utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes después de arrojar bicicletas y scooters, así como mobiliario urbano desde un puente que da a una calle.

Dos agentes resultaron heridos durante la manifestación de los agricultores en la Rue de la Loi, a pocos metros de las instituciones europeas, que tuvieron que ser trasladados al hospital y recibieron bajas de incapacidad laboral por 11 y 13 días, mientras que un manifestante fue detenido tras lanzar cócteles molotov a la policía.

Otras protestas multitudinarias de agricultores tuvieron lugar en Bruselas los pasados 1 y 26 de febrero, y que en el caso de esta última -mucho más concurrida- también se produjeron picos de violencia.

"Hemos venido de nuevo, por tercera vez, con el mismo mensaje del principio", explicó a EFE Hugues Falys, de la Federación Unida de Agrupaciones de Criadores y Agricultores (FUGEA).

Añadió que el sindicato que representa "quiere la transición de la agricultura, que es indispensable", pero precisó que "no se puede hacer en las condiciones económicas actuales".

"Para llegar a hacer evolucionar nuestro modelo agrícola en prioridad hay que trabajar con costes de producción más bajos y precios de ventas más altos", indicó Falys.

Opinó que las medidas de Bruselas "no solo son insuficientes sino que no atienden nuestras demandas. Nosotros no pedimos retroceso en las reglamentaciones ambientales, son indispensables", dijo, y añadió que "la señal de la Comisión de dar marcha atrás de esta manera no es en absoluto" lo que pide el sector.

Sobre Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) indicó que desde el principio el sector ha estado en contra de estos acuerdos de libre comercio porque "cada vez la agricultura y los productos agrícolas son moneda de cambio para la exportación de otros bienes y servicios".

También Leonardo Van den Berg, de Via Campesina, consideró que hasta ahora la UE no ha escuchado sus peticiones.

"La situación de los agricultores en Europa es muy mala. Estamos siendo marginados y como resultado las granjas desaparecen cada día. La CE debe hacer algo para mejorar la situación y facilitar el establecimiento de nuevos granjeros", dijo a EFE, e incidió en la importancia de "unos precios justos para los productos agrícolas".

"Pensamos que debería ser ilegal vender productos por debajo del coste de producción. También pedimos terminar con los acuerdos de libre comercio, empezando por Mercosur porque "crea una competencia injusta", señaló.

Por último, abogó por una reforma de la PAC (politíca agraria común) para regular mejor nuestros precios, hacerlos mas estables y proteger frente a la especulación. EFECOM

