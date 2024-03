ACS se adjudica la construcción de un edificio universitario en EE.UU. por 184,5 millones

Madrid, 26 mar (EFECOM).- El grupo ACS, a través de su filial en Estados Unidos (EE.UU.) Turner Construction Company, se ha adjudicado junto con otras tres empresas estadounidenses la construcción de un edificio en la universidad Case Western Reserve de Cleveland, en Ohio, por 184,5 millones de euros (200 millones de dólares).

Según una nota de prensa emitida este martes por la filial de ACS, el coste total del proyecto, además del diseño, equipamiento, reubicaciones y otros costes indirectos de la construcción, asciende a 300 millones de dólares, unos 276,9 millones de euros.

Concretamente, se trata de la construcción de un edificio interdisciplinario de ciencias e ingeniería de cinco plantas, que ocupará un área de unos 17.559 metros cuadrados y que estará finalizado en 2026, asegura Turner.

En la empresa conjunta Discovery Builders adjudicataria del contrato, se encuentran, junto con la filial de ACS, las estadounidenses Adrian Maldonado & Associates, Inc., Next Generation Construction y The AKA Team, todas del sector de la construcción.

El grupo ACS suma así otro contrato en EE.UU. después de que esta mañana anunciase que se ha adjudicado varios proyectos de aviación, a través de su filial estadounidense Flatiron, por una suma de 250 millones de euros (270 millones de dólares) para acometer mejoras en la seguridad, la eficiencia y la capacidad de varios aeropuertos. EFECOM

