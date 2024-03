Vox saluda la suspensión del bloqueo de Telegram: "No se puede paralizar un medio para la información libre"

Vox se ha congratulado este lunes de que la Audiencia Nacional haya suspendido la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, haciendo hincapié en que la Justicia no puede "paralizar" un medio que proporciona "información libre" y que "ayuda" a los ciudadanos. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado suspender la ejecución del bloqueo de Telegram, al que accedió el pasado viernes, a la espera de un informe que ha solicitado a la Comisaría General de Información sobre la incidencia que pueda tener esta medida. El bloqueo tiene su raíz en una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, el portavoz, José Antonio Fúster, ha señalado que su formación "se alegra" de la suspensión del bloqueo, si bien ha querido dejar claro que ellos defienden la propiedad intelectual. Pero en el caso de Telegram, considera que la Justicia "no puede paralizar un medio para la información libre con contenidos que de verdad ayudan a los espñaoles". En esta línea, ha sostenido que Vox siempre defiende la libertad de expresión y de pensamiento.