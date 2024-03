Torres sostiene que los PGE podrían estar ya aprobados si el PP no los hubiera retrasado en el Senado

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sostenido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrían haber estado ya aprobados si el PP no los hubiera retrasado en el Senado, después de que el Gobierno renunciara a presentarlos tras el adelanto electoral en Cataluña. Así lo ha afirmado en una entrevista en RTVC, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que los 'populares' usaron su mayoría absoluta en la Cámara Alta para tumbar los objetivos de déficit, bloqueando así la aprobación de las cuentas públicas, y asegurando que si eso no hubiera ocurrido "seguramente hoy tendríamos otra realidad". "El Partido Popular ha ido retrasando (los PGE) con el veto en el Senado, que de no haberse producido esos retrasos seguramente hoy tendríamos otra realidad" ha asegurado, lamentando a su vez que de haberse tramitado antes no se habrían visto afectados por las elecciones en Cataluña fijadas para el próximo 12 mayo. Las declaraciones de Torres tienen lugar una semana y media después de que Moncloa renunciara a presentar los PGE y decidiera centrarse en las cuentas públicas de 2025 tras considerar que la convocatoria electoral catalana podría "alterar" la negociación que mantenían con Junts y ERC. A LAS PUERTAS DE UN ACUERDO SOBRE MIGRACIÓN Torres también se ha referido a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería detallando que se está "a las puertas" de un acuerdo con las comunidades autónomas, manifestando a su vez la posibilidad de tener la firma de los partidos "en pocas semanas". Pese a ello, ha mostrado su preocupación por que los territorios gobernados por el PP, como Andalucía, digan que "están saturadas" por tener a entre 300 y 500 migrantes cuando cuentan con una población de "más de seis o siete millones de habitantes". "Hay muchas comunidades y dicen que mientras ellos estén en el gobierno no llegará ningún inmigrante a su territorio", ha proseguido el ministro de Política Territorial, que ha recordado que en todo caso "prevalecerá la ley" y si no hay acuerdo "el Gobierno de España obligará a ese reparto con una ficha financiera".