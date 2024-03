Sumar primará a las personas y las áreas frente a los partidos para su nueva Ejecutiva estatal

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha explicado este lunes los próximos pasos a seguir dentro de la formación tras la primera asamblea estatal, entre los se encuentra la formalización de una Ejecutiva, que estará formada por un máximo de 25 personas y en la que se primará a las personas y el área de responsabilidad, no tanto a los partidos que componente la alianza plurinacional. Según ha anunciado Urtasun durante una rueda de prensa, estos próximos pasos incluyen por un lado una ronda de contactos con la sociedad civil para presentarles las conclusiones de la primera asamblea de Sumar y acercarles el ideario político, y al mismo tiempo, Yolanda Díaz, que culminó su liderazgo dentro de la formación con el 70% de los votos, "se va a poner a trabajar" para formalizar su Ejecutiva. Este órgano, estará formado por un máximo de 25 miembros y será el encargado de llevar "el día a día" de la organización con áreas "específicas" de trabajo. Al ser preguntado por la presencia de los diferentes partidos que conforman el grupo plurinacional, Urtasun ha matizado que estos ya "están representado en el grupo coordinador" y por tanto, la Ejecutiva estará formada con "responsabilidades concretas". PARTICIPACIÓN "SATISFACTORIA" También durante su comparecencia ha sido preguntado en varias ocasiones por la baja participación de los inscritos durante la jornada, donde tan solo 8.179 de los 70.000 inscritos con los que cuenta Sumar participaron en las votaciones. A su juicio, las cifras de participación en la Asamblea fueron "satisfactorias" porque de los 70.000 inscritos, 14.000 decidieron participar "activamente" durante la jornada y 8.000 participaron en las votaciones. Por lo tanto, estos datos configuran un capital humano dentro de la formación "extremadamente fuerte" y "positivo". Además, Urtasun considera que en esta jornada se reflejó la dinámica "democrática y participativa" existente en la formación, más aún teniendo en cuenta la "desafección política" que impera actualmente en la ciudadanía. "Fue una gran jornada, Sumar ya es una realidad y tenemos un proyecto político para España. Tenemos organización, tenemos estructura y salimos al nuevo ciclo electoral en las mejores condiciones", ha celebrado. HABRÁ PRIMARIAS PARA LAS EUROPEAS Y NO ADELANTA EL NÚMERO DOS En lo referente a las posibles discrepancias con algunos de los partidos incluidos bajo el nombre de Sumar como Más Madrid, y su representación en Madrid, o Izquierda Unida en las elecciones europeas, el portavoz ha querido incidir en que dentro de Sumar hay normas "claras" y por tanto, la representación de los partidos y la organización territorial con los mismos siempre estará hilada bajo el marco de la "cooperación" y el despliegue "compartido". En referencia a la pretensión de IU de hacerse con el segundo puesto de la lista europeas, Urtasun ve "lógico" que los partidos aspiren a la máxima representación, pero recomienda ir "paso a paso" porque lo importante es trabajar en una "candidatura ganadora". También ha garantizado que habrá una convocatoria de primarias para la elaboración de la lista. GRANDES RESULTADOS PARA YOLANDA Finalmente, Urtasun no ha perdido la oportunidad de reivindicar el liderazgo de Yolanda Díaz tanto dentro de su formación como del Ejecutivo central, tras las críticas por parte del PSOE a raíz de la caída de los presupuestos catalanes en las que alegaban que no tenía la suficiente fuerza entre los partidos que conforman la coalición. El portavoz ha descartado cualquier fracaso por parte de Díaz dentro de su formación, ya que considera que ha obtenido unos resultados "muy grandes" y un "alto" apoyo, con el 70% de los votos. Y lo mismo pasa dentro del Gobierno de coalición. "Si hay una cosa que toda España sabe es que el alma del gobierno de coalición lo aporta a Sumar y lo aporta Yolanda Díaz. Sin la participación de Yolanda Díaz no hubiera habido ni la subida del salario mínimo, ni las políticas de vivienda que se han hecho", ha reivindicado.