PSOE-M muestra "estupor" al proponer PP a Leguina para Cámara de Cuentas y dice que "cada uno elige cómo ser recordado"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha mostrado este lunes "estupor" pero "no sorpresa" tras conocerse que el PP ha incluido en su propuesta para el Consejo de la Cámara de Cuentas al único expresidente de la Comunidad de Madrid que ganó con las siglas del PSOE, Joaquín Leguina. "Cada uno elige cómo quiere ser recordado y la verdad que todo el respeto para Joaquín Leguina, para su elección, para la Cámara de Cuentas, pero sinceramente provoca un poco de estupor en quienes le hicieron ser lo que fue", ha lanzado Lobato en declaraciones suministradas a los medios de comunicación. En las mismas ha insistido en que este movimiento "no ha producido ni sorpresa", lo que "dice todo" sobre la situación de Leguina a quién ha instado a "reflexionar sobre si vale la pena en este momento tomar esta decisión". Junto a Leguina, el PP ha propuesto para los cinco consejeros a los que tiene derecho a Francisco Cabrillo Rodríguez, Carlos Salgado Pérez, Graciela María Soledad García Díaz y Ana Cossío Capdevilla, según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares'. En 2022 el PSOE suspendía de militancia a Joaquín Leguina, el único presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE. Era a raíz de un expendiente de expulsión abierto a él y a Nicolás Redondo Terreros en 2021 al entender el partido que habían pedido el voto para la presidenta autonómica y entonces candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Tras su suspensión, aseguraba que no recordaba haber dicho que prefería a Ayuso, pero afirmaba que no prefería "a Pedro Sánchez de ninguna manera", añadiendo que quería que el PSOE "vuelva a sus cauces" apuntando al expresidente del Gobierno Felipe González. La composición del Consejo de la Cámara de Cuentos ha cambiado después de que se aprobara la Ley de Simplificación en diciembre del pasado año, que modificaba 15 normas. Así, ha aumentado sus representantes de 5 a 7, junto a los cinco del PP, también se ha propuesto a la economista Verónica López Sabater por Más Madrid y la socialista María Otilia Armiñara. MODIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS Además de su ampliación, en los cambios de esta ley se incluye que su aprobación ya no necesita ser por dos tercios de la Cámara (89 diputados) sino por tres quintos (81 diputados). El presidente y vicepresidente --que saldrán de los 7 propuestos por los grupos-- serán elegidos por mayoría absoluta de los consejeros del Consejo y no por la mayoría de dos tercios de la Asamblea.