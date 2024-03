PSOE balear y MÉS critican que el Govern sólo les permita consultar el expediente de las mascarillas sin entregárselo

Los portavoces del PSOE balear y MÉS per Mallorca, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, han criticado este lunes que el Govern, a través del IbSalut, únicamente permita acudir a las dependencias del organismo a consultar el expediente de compra y reclamación de las mascarillas a la empresa investigada por la Audiencia Nacional y que, en todo caso, no se lo entregue completamente. Según han trasladado ambos portavoces en sendas ruedas de prensa previas al pleno del Parlament, esta ha sido la respuesta del IbSalut a la petición de poder contar con el expediente completo. "Exigimos lo mismo que hemos hecho nosotros", ha afirmado Negueruela, que ha reivindicado que, dentro de la legalidad, ha puesto a disposición de los medios de comunicación el expediente completo hasta el 6 de julio de 2023. Sobre esta cuestión, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, se había preguntado antes por qué el socialista tenía el expediente. "¿Se lo había llevado a casa?", ha afirmado. Iago Negueruela ha explicado que tienen el expediente porque "han trabajado" para recopilar esa información que consta en sumarios y otra documentación. Apesteguia, por su parte, ha criticado el "oscurantismo" del Ejecutivo autonómico "en un caso de esta magnitud", que niega información a los grupos parlamentarios. "Necesitamos tener todo el expediente para trabajar con él. Queremos analizar cada coma con tiempo y tranquilidad", ha añadido. Sin embargo, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha asegurado que el viernes a las 09.00 horas el IbSalut ya respondió a las peticiones de Vox, PSIB y MÉS per Mallorca trasladando que tenían a su disposición en las dependencias un CD con toda la documentación requerida. Sagreras también se ha preguntado por qué Iago Negueruela ha podido repartir entre los medios el expediente de compra y reclamación hasta el 6 de julio. "¿Cómo es que lo tiene? ¿Hizo fotocopias? ¿Un pendrive? ¿Ya sabían que les estaban investigando?", se ha preguntado. La respuesta recibida por el PSIB el viernes, sin embargo, solo dice que "dado el volumen de documentación, se facilitará el acceso a las dependencias al IbSalut", sin referencias a ningún teléfono ni CD.