Pradales (PNV) pide "respeto" al Gobierno de Sánchez para avanzar en el autogobierno vasco

Bilbao, 25 mar (EFE).- El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, espera "respeto y convivencia" en las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para "avanzar" en el autogobierno vasco y confía "plenamente" en el acuerdo de su partido con el PSOE para "cumplir definitivamente" el Estatuto de Gernika.

En una entrevista con EFE, Pradales indica que "parece lógico" que se intente reeditar el pacto entre el PNV y el PSE-EE en el Gobierno Vasco tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril, unos comicios en los que, a su juicio, hay que optar entre la "estabilidad" que proporciona su partido o la "incertidumbre" con EH Bildu.

Pregunta: Avanza la precampaña en el contexto de una política nacional muy crispada. ¿Le preocupa que pueda afectar de alguna manera a la campaña vasca?

Respuesta: Vamos a hacer todo lo posible para que hablemos de agenda vasca y de los problemas que preocupan a Euskadi y a la sociedad vasca, que en mi opinión son la economía, el empleo de calidad, la educación y la sanidad, los cuidados, la vivienda... son los temas que deberían ocupar la campaña vasca y no el ruido y el lodazal que vemos en Madrid.

P: Las encuestas apuntan a un PNV a la baja y con EH Bildu en ascenso. ¿Qué le parece este panorama?

R: La encuesta que vale es la del 21 de abril. Las encuestas son una fotografía de un momento, que lo que están mostrando fundamentalmente es un PNV que sale primero, es verdad que con una pugna muy relevante con Bildu, y que hay dos modelos en juego y hay que decidir, si apostamos por experiencia, estabilidad, saber hacer, bienestar, calidad de vida, o si jugamos a la incertidumbre y a los experimentos de laboratorio. Creo que la ciudadanía va a confiar nuevamente en el PNV.

P: ¿Después de las elecciones, lo más probable será la reedición del pacto PNV-PSE?

R: Lo primero que hay que ver es qué pasa el 21, pero venimos gobernando en coalición con el Partido Socialista, y también hay un acuerdo de investidura entre el PNV y el PSOE para que Sánchez fuera presidente. Por tanto, hay una gobernabilidad en la que creemos que se han hecho cosas muy positivas para Euskadi. Estamos satisfechos de cómo ha funcionado la coalición, pero primero se tienen que celebrar las elecciones y luego hablaremos de gobernabilidad.

P: Se reconoce por ambas partes que la coalición PNV-PSE ha aportado estabilidad a las instituciones vascas en las últimas legislaturas. ¿Lo más lógico sería repetir la fórmula?

R: Es una fórmula que sigue en vigor y con la que estamos contentos por cómo ha funcionado y, por lo tanto, sí parece lógico que busquemos una fórmula de ese tipo, pero primero vamos a ver cuál es la fotografía que sale el 21 de abril.

P: Desde el PSE-EE y el PP se insiste en que hay peligro de que el PNV se 'eche en brazos' de EH Bildu. ¿Están en lo cierto?

R: Son tácticas electorales. Pero en este país si alguien es serio y siempre ha actuado con mucha responsabilidad ha sido el PNV. Nosotros estamos de acuerdo en buscar acuerdos de país con todas las fuerzas políticas, porque eso es bueno. Pero la gobernabilidad tiene que ver con el para qué queremos gobernar y si los modelos son o no contrapuestos o si podemos confluir y coincidir en políticas.

P: ¿Ve usted alguna fórmula que deje fuera al PNV?

R: No la veo. Pero uno nunca sabe lo que pueden hacer otros partidos políticos. La fuerza mayoritaria de Euskadi, que se quedara fuera de la gobernabilidad de este país, sería algo realmente sorprendente, no creo que fuese lo mejor para Euskadi y no creo que la sociedad vasca valorase eso. Por eso es importante que la sociedad vasca que confía en el PNV, si quiere que siga gobernando, tiene que votar PNV.

P: En sus mensajes hace hincapié en la cuestión económica, el empleo, asuntos sociales y Osakidetza. ¿Son estos los retos fundamentales a los que se enfrenta Euskadi?

R: Creo que sí. Euskadi se enfrenta fundamentalmente al reto de tener una economía sana y dinámica que genere empleo de calidad. En términos de servicios públicos, el enfoque y la prioridad máxima está en mejorar Osakidetza, y ahí estamos haciendo muchas propuestas para mejorar la atención primaria y la reducción de las listas de espera. Que volvamos un poco a lo que teníamos antes de la pandemia, que nos ha tensionado mucho el sistema. Las políticas de vivienda también están muy presentes en nuestro programa, y cuestiones relevantes como la seguridad ciudadana.

P: ¿Ve algún posible avance en materia de autogobierno la próxima legislatura?

R: Confío plenamente en el acuerdo que tenemos con el Partido Socialista y el señor Sánchez para avanzar en términos de autogobierno en Euskadi. Lo primero es cumplir definitivamente el Estatuto de Gernika y cerrar esa carpeta. Para eso nos hemos dado dos años. A partir de ahí, abrir la carpeta de más y mejor autogobierno.

P: ¿Qué espera de las relaciones con el Gobierno central?

R: Espero respeto y convivencia para poder avanzar en autogobierno y poder acordar cosas que son muy importantes para nuestro día a día. Un ejemplo: los famosos fondos europeos en estos momentos apenas están llegando al ámbito de las empresas. De todos los fondos que ha recibido España, sólo han llegado al sector empresarial el 26 %. Pues que nos dejen hacer a las comunidades autónomas esa gestión porque está claro que el Gobierno español no está teniendo capacidad suficiente para hacerlo. Creo que es una petición importante y de este tipo de cosas tenemos que hablar el señor Sánchez y yo como lehendakari.

P: ¿Como lehendakari, cuáles serán las primeras medidas que será necesario adoptar?

R: La primera gran medida que hay que adoptar cuando uno es lehendakari es contar con el mejor equipo posible para llevar a cabo los retos que tiene este país. Desde ahí, uno de los primeros temas que tenemos que poner encima de la mesa es la mejora del sistema de salud. Y los temas que afectan a la economía y el empleo. Salud, dinero, alguno añadía amor, pero vamos a empezar por esos dos grandes temas. EFE

