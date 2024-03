Podemos critica el silencio del bipartidismo ante el "injusto" cierre de Telegram: "Es auténtica censura"

La secretaría de Acción Institucional de Podemos y coportavoz de la formación, María Teresa Pérez, ha criticado la decisión del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de ordenar el cierre de la aplicación de mensajería Telegram y ha censurado el "silencio del bipartidismo", que no ha reaccionado ante lo que define como "auténtica censura". En rueda de prensa en la sede del partido morado, María Teresa Pérez ha señalado que la decisión del juez es "injusta, censora y desproporcionada", pues "está primando" el interés del "oligopolio" de empresas de comunicación denunciantes (Movistar, Atresmedia y Mediaset) frente a las "ocho millones de personas usuarias que hacen un uso lícito y legítimo de esa aplicación". "Es auténtica censura, una decisión que atenta contra las libertades de los ciudadanos y también contra muchas empresas, pequeñas empresas que utilizan esta red de mensajería de forma totalmente legal", ha destacado. Y en ese sentido, la dirigente de Podemos asegura no entender "el silencio de los partidos del bipartidismo y otros muchos", pues no dicen nada ante algo que "atenta contra las libertades de muchos ciudadanos".