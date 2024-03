Podemos acusa a Sánchez de meter a España en una escalada bélica "muy preocupante" con el envío de armas a Ucrania

La secretaria de Acción Institucional y coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de estar metiendo a España en una escalada bélica "muy preocupante" a través del envío de armamento a Ucrania, inciden en que esa política "no funciona" y lamentan el abandono del PSOE del "no a la guerra". "Yo no sé si Pedro Sánchez está haciendo méritos para ser el próximo secretario general de la OTAN, pero desde luego es el secretario general que ha abandonado la política del no a la guerra y que nos está metiendo en una escalada bélica muy preocupante contra una potencia nuclear", ha reprochado durante la rueda de prensa de este lunes. Según Pérez, este nuevo envío de armas a territorio ucraniano lo único que consigue es seguir alimentando la guerra y el asesinato de civiles mientras se "beneficia" el sector industrial militar. Por ello, desde su formación reclaman en que no se siga alimentando esta espiral de guerra que "no lleva a ningún buen sitio". ENVIAR ARMAS NO FUNCIONA "La estrategia de echar más leña al fuego, de enviar más armas, no ha funcionado, lo que hace falta son esfuerzos más serios por la diplomacia", ha remarcado. Además, según ha deslizado, cree que la política exterior que está llevando a cabo Pedro Sánchez debería pasar por el Parlamento, porque a su juicio, si el Gobierno preguntase al Congreso su opinión sobre la política exterior que están llevando a cabo contaría con el "absoluto rechazo" de Podemos. También ha aprovechado la rueda de prensa para cargar contra el Gobierno por no impulsar la "desprivatización" de la sanidad pública, sabiendo que es el "origen de todos lo problemas". SANIDAD: LA CORRUPCIÓN SE PUEDE EVITAR CON LEGISLACIÓN Desde Podemos consideran que tramas de corrupción como el 'caso Koldo' o el de la pareja de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se podrían haber evitado con un marco legislativo que permitiera "proteger" a la sanidad pública de manera mucho "más intensa" sin externalizaciones. Por ello, desde su formación van a presentar en el Congreso una iniciativa con la que buscan derogar la ley del expresidente 'popular', José María Aznar que "permitía" privatizar la sanidad.