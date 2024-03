Ortuzar critica a EH Bildu que esté "calladito" ante el "ataque" al Concierto desde Cataluña porque son "sus amigos"

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que le parece "bien" que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), reclame "un Concierto a la vasca", si bien ha lamentado "qué necesidad tenían de atacar lo vasco para reivindicar lo suyo". Asimismo, ha criticado a EH Bildu que, "como son sus amigos", estén "calladitos" y, tras recordar las críticas de Arnaldo Otegi a los jeltzales durante el 'procés', ha cuestionado "quien se pone a chupar rueda de un bicicleta estática en qué va". Ortuzar ha participado este domingo en el acto de presentación de candidatos de Llanada Alavesa en las elecciones vascas del 21 de abril, que ha tenido lugar en la Plaza San Juan de Agurain y en el que también han intervenido el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, y las candidatas de la zona Ana Ruiz de Alegría, Noemí Agirre y Nahiara Zubizarreta. Durante su intervención, el presidente del PNV ha lamentado que el PNV haya tenido que "elevar la voz nuevamente" esta semana en defensa del Concierto Económico vasco, según ha indicado, "atacado" esta vez desde un flanco "inesperado, la Generalitat de Cataluña que preside Pere Aragonés, con el que el candidato de Bildu se saca fotos sonriente". "Ahora salen diciendo que quieren un Concierto para Cataluña como el vasco pero 'con solidaridad' hacia las otras zonas del Estado. ¡Como si nosotros no fuéramos solidarios! ¡Como si no pagáramos el 6,24%! ¡Como si no aportáramos al Fondo de Compensación Interterritorial!", ha subrayado. Así, ha cuestionado "qué necesidad tenían de atacar lo vasco para reivindicar lo suyo" y ha afeado a EH Bildu que, "como son sus amigos", esté "calladito". "Tuvimos que ser nosotros y nosotras los que pusiéramos el punto sobre la i y una vez más defendiéramos al Concierto Económico", ha insistido. El dirigente jeltzale ha reprochado al candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, que el jueves afirmara "que defenderá 'a capa y espada' el Concierto" cuando "la última vez que se reformó y se confirmó el Concierto Económico, Bildu se abstuvo en el Congreso de los Diputados". "¿Dónde estaban entonces la capa y la espada?", se ha preguntado. Ortuzar ve "llamativo" que "ahora ERC se descuelgue pidiendo un Concierto a la vasca", algo que le parece "bien", si bien ha recordado cuando el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi "iba a Cataluña en el 'procés', se sacaba fotos con ERC y nos achacaba que el PNV se había montado en una bicicleta estática, que no avanzaba, mientras en Cataluña había un proceso soberanista que a ellos les encantaba e iba viento en popa". "Y ahora resulta que quieren venir adonde nosotros ya llevamos 45 años. Y yo me pregunto quien se pone a chupar rueda de una bicicleta estática en qué va ¿O no será que la bici del PNV no es estática sino una de esas de última generación, capaz de ir más rápido que ninguna? El PNV va en plato, pedaleando a tope por este país y avanzando con él, y así seguiremos: ¡a tope!", ha asegurado. Asimismo, ha aludido a las críticas que ha recibido por apelar a construir "un muro figurado en el Ebro para que no pasaran las formas de hacer política". "¡Qué manera de manipular, qué manera de tergiversar, ayusismo en estado puro!", ha lamentado. En esta línea, ha censurado al "coro mediático" de EH Bildu que "retorciera hasta lo indecible" la propuesta para "proteger a la gente ante los okupas violentos, diciendo que lo que estábamos alentando eran los desahucios en 48 horas". "Hace falta tener rostro para manipular tanto. Otros que se han contagiado de la 'brunete mediática madrileña'", ha criticado el presidente del PNV, que ha insistido en que quiere que "Euskadi sea un país con estabilidad" y no pase "lo que está pasando en Madrid, ni que la política vasca se contamine del lío, del 'y tú más' y del ventilador de la porquería que han encendido allí". En palabras de Andoni Ortuzar, "eso no puede atravesar el Ebro. En Euskadi tiene que primar la buena política; la que resuelve los problemas, no la que los crea; la que genera bienestar, progreso, certezas económicas, empleo digno, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad; la que se dedica a que la gente puede estar tranquila y segura en su casa y en la calle". Según ha asegurado, "a eso se dedica el PNV" y el resto que "manipulen y tergiversen lo que quieran". "Nosotras y nosotros, con Euskadi, defendiendo los intereses de la sociedad vasca donde sea", ha señalado. Por otro lado, Ortuzar ha instado a la militancia jeltzale a ir "a tope" hasta el 21 de abril y ha recordado que, en función de las últimas encuestas, parece que "uno de los principales campos de pelea electoral" es Álava. El presidente del PNV ha advertido de que hay "muchísimo en juego, también para este Territorio". "Araba es industria, es logística, es también sector primario, es un territorio que tiene un alto grado de bienestar y calidad de vida. Hay que mantenerlo, hay que asegurarlo, hay que mejorarlo y ampliarlo. Y eso solo puede venir de la mano del PNV. Los experimentos, con gaseosa. Progreso, desarrollo económico, oportunidades para la juventud en vivienda y empleo digno. ¡Modelo PNV!", ha concluido. EL FUTURO Por su parte, Díez Antxustegi ha advertido de que en los comicios de abril "no se elige entre pasado y futuro", sino "un futuro mejor o un futuro peor" y, en este sentido, ha asegurado que el PNV está "preparado para darle a la sociedad vasca un futuro mejor". El candidato alavés se ha mostrado "orgulloso" por el trabajo institucional desarrollado por el PNV durante las últimas décadas de en la que ha tomado "decisiones difíciles, arriesgadas, valientes y estratégicas" y, en general, ha "acertado". Según ha defendido, "hemos ideado, construido, levantado, defendido y mantenido nuestro sistema institucional y económico. Nos hemos enfrentado a situaciones difíciles y siempre las hemos superado. En las decisiones importantes hemos acertado". En esta línea, ha señalado que el PNV está "preparado para dar a la sociedad vasca un futuro mejor, donde se vuelva a acertar en las decisiones estratégicas". "Un futuro de seguridad para las personas. Un futuro que fomente la economía y genere puestos de trabajo. Un futuro que garantice los servicios públicos", ha apuntado.