Murcia exige al Gobierno conocer "el número real de inmigrantes ilegales" que han llegado a la Región los últimos meses

El vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha exigido este lunes en Cartagena al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones conocer "el número real de inmigrantes que han llegado a la Región en los últimos meses" y los criterios que se siguen para hacer un reparto que ha considerado una "estafa". Así lo ha hecho tras reunirse con concejales del equipo de Gobierno de la ciudad portuaria, ante los que ha defendido que Cartagena "no puede asimilar otra instalación de recepción de inmigrantes ilegales" además de la ubicada en el CATE del Espalmador, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a reírse de las personas de la Región de Murcia. Exigimos, por tanto, la dimisión de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara. O está con Pedro Sánchez o está del lado de todos los murcianos", ha declarado. Además, durante el encuentro, en el que también han participado distintas asociaciones de vecinos de la zona de Tentegorra, se han abordado cuestiones relacionadas con la situación del campamento de inmigrantes irregulares instalado desde noviembre en el antiguo Hospital Naval. En opinión del vicepresidente, este campamento se encuentra "totalmente desbordado", ya que inicialmente "iba a acoger a 600 inmigrantes ilegales, pero ya son cerca de 800". "Es decir, 151 más de las anunciadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", ha denunciado públicamente Antelo, quien ha asegurado que Cartagena "no puede seguir permitiendo" una situación que se va a prorrogar en el tiempo hasta el 31 de julio. Asimismo, el vicepresidente del Ejecutivo regional ha censurado las "nocivas políticas de efecto llamada que sigue defendiendo el Gobierno de la nación. Si no hacemos nada, si desde las distintas administraciones no somos capaces de oponernos a este escándalo, seguiremos sufriendo esta oleada contra la que se necesita valentía para adoptar medidas urgentes", ha zanjado. Por último, Antelo ha vuelto a criticar la "ausencia total" de lealtad institucional por parte de la Delegación del Gobierno al confesar "no conocer" los planes del Ministerio del Interior "tras ordenar un refuerzo de especial intensidad de las medidas antiterroristas".