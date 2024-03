Morant avisa de que el Gobierno estudiará recurrir al TC las leyes de Libertad Educativa y Concordia de Valencia

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha señalado que el Gobierno está estudiando las cinco proposiciones de ley que han presentado PP y Vox en la Comunitat Valenciana para "ver qué van a presentar" y ha alertado que las de Libertad Educativa y Concordia podrían "confrontar con el marco constitucional" y, por tanto, se valorará recurrirlas al Tribunal Constitucional. Así se ha pronunciado Morant en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt recogida por Europa Press en la que ha incidido en que "Concordia no puede ser defender el franquismo frente a la democracia" que es lo que considera que quieren hacer el PP y Vox con esa normativa. "No se había atravesado la línea en nuestro país de contradecir la Ley de Memoria Democrática defendiendo incluso el franquismo", ha remarcado. Por ello, Morant ha señalado que el PP no podrá contar con ella para "retroceder en los derechos de los valencianos" y no cree que puedan llegar a acuerdos "si su acción es la acción ultra de Vox". "Ahí no vamos a acordar, ahí vamos a confrontar, y de hecho vamos a confrontar a todos los niveles", ha avisado. Además, ha señalado que están "estudiando el uso del valenciano en las escuelas" que recoge la proposición de ley de Libertad Educativa. "Entendemos que esto confronta con leyes que ya están establecidas en el marco del Estado y también con el marco constitucional". Igualmente, ha subrayado que la de Concordia "contradice la ley de Memoria Democrática" e incluso "podría traspasar la Constitución". "Realmente desde el Gobierno de España también voy a luchar, no es una cuestión de hacer oposición, voy a luchar porque creo que desde el gobierno del Partido Popular y de Vox se están atropellando los derechos de los valencianos y las valencianas", ha manifestado. "OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA" Respecto al resto de normativas, Morant ha señalado que van a ser una "oposición constructiva", que también "significa decirles lo que van a hacer mal y presentarse como la alternativa". Sobre las proposiciones de leyes, ha remarcado que "se presentaron el mismo día que se sentaban en el banquillo dos presidentes del PP, Zaplana y Olivas". "Nosotros vamos a reivindicar a Joan Lerma y a Ximo Puig, ellos no pueden reivindicar a sus expresidentes porque están todos manchados por corrupción", ha incidido. Además, ha subrayado que el PSPV va a defender "el uso del valenciano en las aulas, en la televisión pública valenciana" y que van a defender una televisión pública "con capacidad informativa, autonomía informativa y libertad de expresión". "SALIR DE LA DEPRESIÓN" Por otra parte, la secretaria general ha señalado que quedan tres años de gobierno del PP y Vox y que los socialistas deben "salir de la depresión y recordad que el PSPV, el de siempre, sigue con las mismas energías para combatir sobre todo estos proyectos ultra como el que tenemos ahora". Igualmente, ha indicado que planteará una Conferencia Política a finales de año para "actualizar" el partido. Para Morant, se trata de "movilizar a la gente" en un proyecto en que se vea "reflejada no solo en el partido, sino también en la sociedad". "Tenemos que conformar esa alternativa para atraer a la gente progresista y sacarla de la depresión, de la frustración de ver las cosas que están pasando y combatirlas". Igualmente, ha señalado que aspira a conseguir una mayoría absoluta en las elecciones de 2027, aunque ha defendido que la pluralidad "siempre otorga una mirada un poco más amplia". "Tendremos que ver cómo se conforma nuestra izquierda, que ellos también tienen sus placas tectónicas que ahora tienen que solventar. Porque en definitiva, en las autonómicas, quien más perdió votos y apoyo fue precisamente este espacio", ha remarcado. Por ello, ha mostrado su deseo de que sus compañeros de gobierno --tanto en el Botànic como en España-- "hagan lo que tengan que hacer también para estar más fuertes".