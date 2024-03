MÉS per Mallorca y las formaciones de Ara Més concurrirán a las europeas en coalición con ERC, Bildu y BNG

MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa concurrirán a las elecciones europeas del próximo 9 junio dentro de la candidatura Ara Repúbliques, que agrupa a partidos como ERC, Bildu y BNG. Así lo ha decidido la militancia de las distintas formaciones ecosoberanistas en sendas asambleas celebradas este lunes, en las que han ratificado la decisión de participar en estas elecciones con otros partidos nacionalistas del Estado, en lugar de hacerlo en coalición con Sumar como ya hicieran en las pasadas elecciones generales del 23J y en las que el diputado Vicenç Vidal obtuvo su escaño por Baleares. En el caso de MÉS per Mallorca, el 89,7 por ciento de su Assemblea ha votado a favor de la opción de Ara Repúbliques, frente al 10,3 por ciento que ha preferido coaligarse con Sumar. El portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, ha señalado que esta decisión es una apuesta "clara" por una "Europa de los pueblos y de las personas", para "defender la libertad y la democracia". En ese sentido, ha indicado que acuden a estos comicios con "toda la ilusión" y "toda la fuerza". Por otro lado, Més per Menorca ha celebrado su 68ª asamblea para ratificar el acuerdo al que se ha llegado con el resto de partidos soberanistas del Estado aunque, en su caso, la decisión se ha adoptado por unanimidad. "A partir de ahora, Més per Menorca comienza a trabajar con el resto de partidos en la confección de la lista electoral y próximamente se decidirá quién será el candidato menorquinista", ha apuntado la formación en un comunicado.