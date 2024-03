Los Comuns ratifican a Albiach como candidata: el 12M es un plebiscito sobre el modelo de país, no sobre Puigdemont

Los Comuns han ratificado este lunes a la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, como candidata de la formación a las elecciones del 12 de mayo, dejando claro que "lo que debe restituirse es el futuro, no el pasado". Así lo ha manifestado en una intervención tras la ejecutiva de los Comuns, donde ha agradecido los 1.057 avales que ha recibido su candidatura, la única que se había presentado. "Estas elecciones son un plebiscito sobre el modelo de país, no sobre Carles Puigdemont. En estas elecciones nos jugamos el presente y futuro de Cataluña", ha exclamado. Así, cree que en los comicios se puede apostar por el modelo que representa Junts, y que opina que asumen PSC y ERC "por falta de liderazgo, por arrastre, que repite más de lo de siempre y que no entiende que la prioridad es emergencia climática y sequía", y el modelo de los Comuns, que aboga por repartir esfuerzos en esta materia y por acelerar el parque de vivienda pública, con una regulación de los alquileres de temporada, entre otras cuestiones. "Lo que debe restituirse es la sanidad y educación pública de calidad, la creatividad y la fuerza para hacer la cuarta revolución industrial. Lo que debe restituirse es el futuro, no el pasado, y esto pasa por poner el futuro en el centro", ha sostenido. Tras asegurar que no pedirá el voto en contra de nadie y sí en positivo y en favor de lo que quieren construir, se ha mostrado confiada en que las elecciones servirán para abrir "una nueva etapa con más bienestar, libertad, planificación ecológica, autogobierno y defensa de derechos humanos". Una nueva etapa, ha añadido, en la que puedan haber "pediatras en cada municipio, con ratios en aulas más bajas, con producción de energía renovable y con un nuevo sistema de financiación singular para proteger mejor a los que menos tienen". INFLUENCIA Todo ello, según Albiach, tras una legislatura en la que consideran que han sido capaces de influir y ser uno de los actores políticos más importantes haciendo "una oposición constructiva, con capacidad de dialogar y llegar a acuerdos y siendo firmes en defensa de la tierra y su gente". Además de reivindicar que representan los intereses de la gente común y trabajadora, ha manifestado estar tranquila y orgullosa porque, a su juicio, ha cumplido con lo que prometió en las anteriores elecciones: "Podemos mirar a los ojos de todas las personas que nos han hecho confianza, no las hemos traicionado, hemos defendido sus intereses", ha apuntado. Para Albiach, la legislatura que termina ha sido "de trámite y se ha construido sobre viejas inercias, con falta de liderazgo del Govern y de Pere Aragonès, y con una posición errática" cada vez que se planteaba un reto en Cataluña. Es más, cree que el Ejecutivo catalán no ha logrado gestionar cuestiones como la sequía y ámbitos como la educación, la vivienda, sanidad y prisiones, entre otros.