La C.Madrid cree que "ya toca" que Sánchez "dé explicaciones" y critica el uso del Estado para "atacar" a ciudadanos

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, cree que "ya toca" que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "dé explicaciones" de "cómo afecta" el denominado 'caso Koldo' a su Gabinete y su partido, así como de las posibles relaciones de su mujer "con esta trama", al tiempo que ha criticado el uso de "la maquinaria del Estado" para "atacar" a ciudadanos particulares. Preguntado por la apertura de diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, García Martín ha recordado que se trata de "un particular" que "además tiene derecho a la presunción de inocencia", así como "al anonimato" y "a poderse defender", pero sí ha subrayado que se trata de un asunto que "nada tiene que ver ni con la Comunidad de Madrid, ni con su presidenta". A juicio del portavoz del Gobierno autonómico, "lo lamentable de todo esto" es que "asuntos que son privados" y que "no deberían nunca haber salido de la órbita y de la esfera privada", sean conocidos porque, según ha sostenido, los "ha hecho públicos" la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "incluso horas antes de que algunos medios de comunicación los pudieran publicar". También ha cargado el consejero contra la actuación de la Fiscalía General del Estado, que, a su juicio, "una vez más ha demostrado que está al servicio, no de los ciudadanos, sino al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez", por haber difundido "una nota donde aireaba y donde contaba algunas cuestiones que tan solo deben de competir a la esfera privada de ese particular, a su defensa y a la propia Fiscalía". "Y sin embargo han sido puestos a disposición de todos los ciudadanos, poniendo en riesgo también la capacidad de defensa de ese particular", ha apostillado en relación a la pareja de la presidenta, por lo que ha concluido que el Ejecutivo central "está dispuesto a todo" y "a poner toda la maquinaria del Estado no para defender a los ciudadanos, sino para atacarles". QUE PEDRO SÁNCHEZ "DÉ EXPLICACIONES" Por ello, ha reclamado que Pedro Sánchez "dé explicaciones" de cómo afecta la presunta trama de corrupción por la que se investiga al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, tanto a su Ejecutivo como al PSOE e "incluso que empiece a dar explicaciones de las relaciones que ha podido tener su mujer con esta trama o con cualquier otra". "Eso es de lo que tiene que dar cuenta el presidente del gobierno y son las explicaciones que tiene que dar y no tratar de ensuciar el terreno de juego tratando de dar datos, insisto, que son de la esfera personal de un particular que, como decía al principio de mi intervención, tiene derecho a defenderse, tiene derecho al anonimato y tiene derecho a la presunción de inocencia, cuestiones que le están hurtando en este momento", ha concluido Miguel Ángel García Martín. Las palabras del portavoz autonómico llegan un día después de que la propia Díaz Ayuso, de viaje oficial en Chile, denunciara "una persecución desproporcionada" por parte del "entorno de Moncloa" y "una estrategia chavista" al considerar que el Gobierno está "acorralado" por este caso.