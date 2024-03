Espadas: "El PSOE-A no va a estar nunca de acuerdo con privilegios" ni con una financiación que "singularice a Cataluña"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha aseverado este lunes que la federación socialista andaluza "no va a estar nunca de acuerdo ni con privilegios, ni con un sistema de financiación que singularice a Cataluña y que la saque de un proyecto de régimen común como el que planteamos para el conjunto de territorios". Así lo ha sentenciado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al hilo de la propuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), de financiación singular para la comunidad autónoma que gobierna. Al hilo de esta cuestión de la reforma del sistema de financiación autonómica, Juan Espadas ha reiterado su propuesta de que el PP y el PSOE trabajen en busca de "un acuerdo" para el cambio del modelo, y al respecto ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no le haya tomado la palabra "cuando le he planteado en una y otra ocasión que aprovechemos el que el PSOE y el PP estamos de acuerdo en Andalucía en defender el mismo modelo de financiación autonómica para el conjunto del país". Además, se ha quejado de que Moreno le "dice que 'no'" cuando "le he planteado que seamos capaces de ir juntos al Senado, la cámara territorial donde estamos y tenemos representación de todas las comunidades autónomas", para defender "el mejor modelo" de financiación, uno "equilibrado para el conjunto de territorios autonómicos de España". Pese a ello, Juan Espadas ha aprovechado la entrevista para reiterar su propuesta, dirigida a Juanma Moreno, de defender "juntos en el Senado un punto de equilibrio y de encuentro en el modelo de financiación autonómica", para que el PSOE y el PP acerquen "posiciones que permitan llegar a un encuentro con el Gobierno de España". En esa línea, el también senador socialista ha remarcado que el modelo de financiación es "un modelo acordado entre el Gobierno de España y comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero hay que allanar el camino y buscar ese punto de encuentro" previo, porque el Gobierno no va a llevar al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva un acuerdo "si no hay unos votos" de apoyo suficientes que garanticen su validación, según ha sostenido. El secretario general del PSOE-A ha insistido también en pedir al PP que "resuelva las contradicciones internas que tiene entre Madrid, Galicia o por ejemplo Andalucía", gobiernos autonómicos 'populares' "que parece que defienden modelos diferentes" de financiación autonómica, y en defender que el PSOE "está dispuesto a buscar un punto de encuentro", desde la premisa de que el modelo que se acuerde "no será el que cada uno quisiéramos para nosotros solos, pero será uno que favorezca y que sea justo con Andalucía", ha matizado. Finalmente, Juan Espadas también ha reclamado a Juanma Moreno que "sea coherente con sus palabras" cuando el presidente de la Junta y del PP andaluz "dice que defenderá siempre antes a Andalucía que lo que diga su partido en 'Génova'", ya que "en este caso tiene una buena razón para hacerlo", según ha remachado el líder del PSOE-A antes de opinar que Juanma Moreno está ahora mismo "siguiendo la estrategia del PP, que es una de desgaste y de ningún acuerdo con el Gobierno de España" y con su presidente, Pedro Sánchez, y que "no es la mejor estrategia para Andalucía" y para acordar un modelo de financiación, según ha concluido el líder de los socialistas andaluces.