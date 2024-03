Espadas defiende la amnistía por el "interés general" aunque "comprende" que haya quien la cuestione oyendo a Puigdemont

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha insistido este lunes en defender la proposición de ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán como útil para el "interés general" de España y, particularmente de Cataluña, si bien ha reconocido que "comprende" que haya ciudadanos que se pregunten "para qué" se ha impulsado esa iniciativa "cuando uno escucha" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, o cuando oye algunas "proclamas independentistas". Así se ha pronunciado Juan Espadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que también ha sostenido que la convocatoria de elecciones al Parlamento catalán del próximo 12 de mayo "va a demostrar por qué el Partido Socialista está siendo el partido que, como dicen las encuestas en Cataluña, está concitando claramente ahora mismo la mayoría del respaldo de los catalanes", y es "porque tenemos una apuesta de medio y largo plazo de convivencia y de interés general para Cataluña en el proyecto de España", según ha sostenido. En esa línea, el dirigente socialista ha defendido que en el PSOE "no estamos pensando en las próximas elecciones", sino "en lo que necesita Cataluña y en lo mejor para el interés general, en un contexto que va mucho más allá de este presente, de esta realidad o de esta coyuntura". "Por eso nosotros apostamos por algo que sabemos que a veces es difícil de entender", como ha ocurrido con "otras decisiones políticas en la Historia que no se entendieron en el momento de tomarlas", según ha abundado Juan Espadas, quien ha sostenido que las próximas elecciones catalanas están evidenciando que en este momento hay "partidos independentistas que quieren seguir manteniendo su 'status quo' entendiendo la dinámica del conflicto como su única dinámica" para "mantener el peso que ahora mismo tienen en el Parlamento de Cataluña". Espadas se ha declarado "convencido" de que las elecciones del 12 de mayo van a servir para "cambiar la aritmética política y parlamentaria en Cataluña", y van a "favorecer a aquella fuerza política --en referencia al PSC-- que está apostando por el diálogo, por la convivencia y por construir, y no sencillamente por el egoísmo, por la independencia". Al respecto, el secretario general del PSOE-A ha añadido que "lo que dicen todas las encuestas", y lo que él "palpa" personalmente, es que "Cataluña necesita a un presidente de la Generalitat como Salvador Illa", el candidato y líder del PSC, "una persona de diálogo, que mira al futuro con valentía, que quiere dejar atrás un proceso que claramente fue de confrontación entre familias, entre personas en Cataluña, que claramente significó una fractura social", según ha continuado exponiendo Juan Espadas. "Salvador Illa es presente y futuro", frente a otros candidatos que "reflejan probablemente aquella realidad de fractura social de la que queremos salir", según ha incidido Juan Espadas, quien ha augurado así que en las próximas elecciones catalanas "se va a producir un claro cambio del escenario y del tablero electoral y parlamentario". Finalmente, el portavoz del PSOE en el Senado ha manifestado también que la proposición de ley de amnistía "no se hace en ningún caso para favorecer el que el independentismo esté fuerte o más fuerte", sino "para dar razones a la sociedad catalana" para que "abandone esa estrategia de ruptura o de confrontación" que "no nos conduce a ninguna parte".