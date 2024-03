Drago Canarias decide no concurrir a las elecciones europeas

El Secretariado Nacional de Drago Canarias ha decidido de forma unánime, tras explorar las vías existentes, no concurrir a las elecciones europeas del próximo 9 de junio al acordar que "no va a participar en ninguna coalición sin bilateralidad efectiva", ya que entiende que se manda una "señal totalmente nociva para los intereses del pueblo canario y su territorio". Desde el partido indican, en un comunicado, que "no se dan las condiciones mínimas" para garantizar que Canarias pueda "tener representación y voz propia para tomar decisiones libremente sin supeditarse a otros intereses ajenos". En este sentido, indican que en lo que se refiere a la "perspectiva sobre la gobernanza y la obediencia canaria", ya se han posicionado sobre las relaciones que mantendrán con el resto de espacios políticos a todos los niveles para "hacer prevalecer los intereses del pueblo canario, considerando que "no dar los pasos adecuados en esta línea sería una señal de profundización en la posición subalterna" de Canarias en el sistema político de España, además de estar "alejada de la necesaria perspectiva autocentrada que es garantía" de que el archipiélago sea respetado como el sujeto político. Actualmente consideró que Canarias "no tiene peso alguno en la configuración que merece como realidad nacional y política al mismo nivel material e histórico que cualquiera otra" en España, por lo que entiende que para avanzar y lograr que el archipiélago sea una sociedad en la que "no se dependa de una perspectiva exógena es necesario adoptar una postura política clara, una mirada política autocentrada y trabajar y avanzar para que se den las condiciones en las que la participación en futuras coaliciones otorgue a Canarias el papel" que le corresponde. Así entiende que para Canarias una participación activa y con vocación de representación en las elecciones a las instituciones de la Unión Europea "debería pasar, al menos, por la toma de conciencia colectiva entre partidos de obediencia canaria para avanzar paulatinamente en la importancia" de las elecciones europeas como un sujeto político colectivo y singular, lo que "no sucede" en estos momentos. Añade que una participación activa y con vocación de representación en las elecciones a las instituciones de la Unión Europea para Canarias "también requeriría una reforma de la legislación comunitaria" en cuanto a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, así como las decisiones del Consejo Europeo de Edimburgo sobre el número de representantes en el Parlamento Europeo, las disposiciones del Tratado de la Unión vigente desde el 1 de noviembre de 1993 respecto a la ciudadanía de la Unión y la Directiva del Consejo del 6 de diciembre de 1993. Considera que también se debería otorgar una cuota de escaños propia no solo para los estados miembros de la Unión Europea, sino que incorpore una cuota diferenciada para los territorios con realidades propias situados fuera del continente europeo, denominados ultraperiféricos, que conforman actualmente la Unión Europea, tales como son Canarias, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín, Azores y Madeira. "Creemos firmemente que las elecciones de junio de 2024 se sujetan a un marco de disolución de las realidades territoriales y/o nacionales diferenciadas y que, en el caso de Canarias, los marcos de relación en posibles coaliciones electorales son de profunda subalternidad. Quizás en un futuro estos marcos cambien en una o dos coordenadas mencionadas pero a día de hoy no vamos a rubricar con nuestra firma ninguna candidatura dependiente de intereses externos y que perpetúan una posición de Canarias en segundo plano", apuntilló. Finalmente muestran una "preocupación evidente" en cuanto a que determinadas coaliciones, que puedan "liderar partidos autodenominados progresistas" con sede en Madrid, "arrastren sombra de duda sobre su tolerancia con los casos de presunto desfalco y corrupción en Canarias del pasado gobierno denominado 'Pacto de las Flores'", incluso el que miembros o partidos que puedan estar vigilados por "algunos de esos casos ahora judicializados, formen parte de dichas coaliciones". "La regeneración y una nueva forma de hacer política en Canarias requiere no ser condescendientes con presuntas corrupciones", concluyó.