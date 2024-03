C.Valencia responde a Morant: lo que tiene que hacer como ministra es "traer dinero" para finanicar la nueva LOSU

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha asegurado este lunes que "no hay ningún problema" con que la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, lleve al Tribunal Constitucional la Ley de Libertad Educativa valenciana porque es un "buen" texto elaborado por expertos y "para eso están los tribunales". "Lo que tiene que hacer Morant es dejar ya de legislar sin poner un duro, sino traer dinero a la Comunitat", le ha exigido. Rovira, en declaraciones a los medios, se ha pronunciado así preguntado por el anuncio de Morant de que el Gobierno está estudiando las cinco proposiciones de ley que han presentado PP y Vox en la Comunitat Valenciana para "ver qué van a presentar" y ha alertado que las de Libertad Educativa y Concordia podrían "confrontar con el marco constitucional" y, por tanto, se valorará recurrirlas al Tribunal Constitucional. Al respecto, ha cuestionado que esta sea la labor de una ministra de Universidades y ha enmarcado el anuncio de Morant a su nuevo papel al frente del PSPV. "Diana Morant puede hacer lo que quiera, no hay ningún problema porque esta ley ha sido hecha por expertos que conocen muy bien lo que es la legislación educativa y para eso están los tribunales", ha recalcado. Del mismo modo, ante la intención del Ministerio de que la financiación universitaria representara un 1% del PIB, ha señalado: "Lo que sí que le exigimos es que ponga el dinero porque no puede establecer unas nuevas medidas en la nueva LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) sin acompañarla de fondos". "No puede ser que Morant y Pedro Sánchez legislen y que seamos los valencianos, una región muy mal financiada históricamente, los que encima tengamos que sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar lo que ellos legislan". Del mismo modo, ha señalado que tampoco hay "ningún problema" ante el anuncio de los sindicatos de convocar una huelga general en educación. "Estamos convencidos de que es una ley buena para los niños y que, sobre todo, recupera el poder de decisión de los padres, su libertad para elegir, y no como hasta ahora una imposición por parte de la Administración educativa de qué tenían que hacer los niños", ha señalado Rovira que ha insistido en que con esta ley "recuperamos la libertad para los padres". Rovira ha explicado que el valenciano se mantiene como requisito para los docentes en primaria y en secundaria porque "si damos la libertad de que los niños puedan dar sus clases mayoritariamente en castellano o en valenciano deben de estar preparados para un sistema u otro", pero hay ciertas especialidades, como conservatorios, escuelas de idiomas o FP, donde se valorará como mérito. "¿Qué sentido tenía pedirle el requisito lingüístico de valenciano a un profesor de alemán como hacía el Botànic?", ha cuestionado. RESPETAR EL MÍNIMO DEL 25% DE VALENCIANO Por ello, ha insistido en que "no habrá ningún problema" porque los profesores "están cualificados para dar sus clases en valenciano o en castellano y serán los padres quienes elijan el peso mayoritario de la lengua base". Con todo, ha señalado que el valenciano "tendrá su peso también como mínimo de un 25% para respetar la famosa sentencia de Cataluña que aquí, según los expertos jurídicos dicen que se nos aplicaría igual". Por eso, el Consell quiere con esta Ley es "ponderar el que se conozca los dos idiomas, pero mayoritariamente con la lengua base que los padres elijan y que no la fije la Administración". Además, ha resaltado que también se "premiará" a los docentes que den clase en inglés. Del mismo modo, ha rechazado que se pueda generar problemas por la elección mayoritaria de los inmigrantes por los grupos de castellano. "Se llama libertad, cada uno podrá elegir y los padres elegirán en función de lo que ellos crean que es mejor para sus hijos y ya está y hay muchos inmigrantes estudiando en líneas en valenciano y estoy convencido que muchos de ellos también elegirán línea en valenciano", ha apostillado.