Carrizosa (Cs) dice que integrarse con el PP hubiese sido ir en una lista "embridada" por los intereses de Génova

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha explicado este lunes que integrarse con el PP para las elecciones catalanas del 12 de mayo hubiese sido ir en una lista "embridada con unos intereses distintos a los que tienen los ciudadanos" catalanes. De esta forma, aspira con su candidatura a que el voto socialista vuelva a la formación 'naranja' que, según él, puede conseguir representación en el Parlament. "Si al final nombraran a Alejandro Fernández, que es evidente que no es del agrado del partido en Cataluña ni en del partido en Madrid, lo tendrían embridado. Entonces nosotros nos íbamos a integrar en una lista del PP embridada con unos intereses distintos a los que tienen ciudadanos", ha explicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. En este sentido, ha explicado que "está clarísimo" que el PP quiere "amoldarse al catalanismo" y que "no quieren continuar con una oposición a un partido que en el futuro les puede votar para la Moncloa", en referencia a Junts. Asimismo, Carrizosa, ha explicado que, aunque no han aceptado ir bajo las siglas del PP, sí que hubieran llegado a un acuerdo con una propuesta en coalición. De esta forma, según ha dicho, hubiesen arrastrado al votante socialista al haber garantizado "esa posición inamovible de la dignidad y libertad de la igualdad de los ciudadanos". Además, según ha asegurado, el partido 'naranja' maneja encuestas que "de momento y a falta de la campaña electoral" les da representación en el Parlament de Cataluña que conseguirían en la provincia de Barcelona. PUEDE QUE ILLA VOTE A PUIGDEMONT El líder autonómico de Ciudadanos también ha cargado contra el candidato socialista a la presidencia de Cataluña, Salvador Illa, asegurando que "Illa es el que va a traer a Puigdemont y es posible que vote a Puigdemont". Por ello, cree que "una candidatura de Ciudadanos garantiza mucho más que ese voto de izquierda" que una candidatura en conjunto con el PP, en la que sería más difícil el traspaso de votos. "Votar a Illa en estas elecciones, todos los catalanes lo saben, es apuntalar otra vez la continuidad del 'procés' y apuntalar el desprecio a más de la mitad de los catalanes, la continuidad de unos servicios sociales mermados por todo el dineral que nos gastamos en el 'procés', embajadas y chiringuitos. Y eso es lo que nosotros queremos remover en esta campaña. Si queremos que las cosas cambien, votar a Illa es lo peor que se puede hacer en Cataluña", ha apostillado. Sobre que el Partido Socialista haya recurrido al Tribunal Constitucional la iniciativa del Parlament a favor de la independencia, Carrizosa lo ha calificado como "un movimiento electoralista" y que se han esperado a Semana Santa para hacerlo "a escondidas" y no tenga mucho "vuelo informativo".