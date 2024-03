Canarias espera recibir esta semana la propuesta de modificación para el reparto de los menores migrantes

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha esperado que esta semana se reciba la propuesta de modificación legislativa por parte del Estado para que haya un reparto de los menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago en solitario. "Estamos a la espera de recibir por parte del ministro Ángel Víctor Torres esa propuesta de modificación después del fracaso que hubo la semana pasada en la comisión sectorial que se reunía con las diferentes CCAA y que pararon el acuerdo para la derivación de unos 400 menores no acompañados", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes. Para Cabello, esto refuerza la idea de que para solucionar este problema ya no se puede hacer desde la solidaridad y los acuerdos puntuales, "sino desde el acuerdo y desde la modificación del marco normativo y legislativo". "Por lo tanto, estamos pendientes esta semana de recibir esa propuesta que nos permita, antes del verano, tenerla aprobada y poder avanzar en este sentido", concluyó.