Albiach consigue los avales necesarios para encabezar la lista de los Comuns para el 12M

La líder de los Comuns en el Parlament y coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha celebrado este domingo los 1.057 avales que ha recibido su candidatura que la habilitan para encabezar la lista de la formación a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, después de que fuera la única en presentarse a las primarias del partido. Según ha explicado Albiach en declaraciones a los periodistas en Barcelona, será este lunes cuando se haga la presentación oficial de la candidatura. Ha reivindicado los comicios del 12M como un "plebiscito entre el modelo de país y no un plebiscito sobre Puigdemont", aludiendo al anuncio oficial de este jueves del expresidente catalán de encabezar la lista de Junts a las elecciones. Asimismo, ha hecho hincapié en que existen dos modelos en Cataluña que "están en juego": el de Junts, que a su juicio también han asumido el PSC y ERC, y el de los Comuns, que pone la vivienda y la gestión de la sequía como prioridades, ha asegurado. "Ahora mismo somos la única fuerza de izquierdas en el Parlament que dice que no compartimos el modelo de Junts y, por tanto, no podemos ir a gobernar con Junts", ha añadido Albiach, tras ser preguntada por posibles alianzas después de las elecciones tras haber descarrilado los Presupuestos de la Generalitat de 2024. FINANCIACIÓN SINGULAR Respecto a la demanda del Govern presentada esta semana para recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, Albiach ha considerado que se trata de una "propuesta de partido" y ha asegurado que tiene que ser una propuesta de país. "El Govern no solo ha ido tarde, sino que además ahora está intentando impulsar una reforma de partido, cuando lo que necesitamos es una reforma de país con el acuerdo y consenso de todas las fuerzas catalanistas", ha añadido. MARTA ROVIRA También ha aludido a las declaraciones publicadas este domingo de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha asegurado que ERC ya habla de referéndum con el PSOE: "A mi lo que me ha sorprendido es que Marta Rovira esté apostando por el referéndum al mismo tiempo que se ha suspendido la mesa de diálogo", ha criticado. En este sentido, la dirigente de los Comuns ha defendido que la mesa de diálogo tiene que "poder seguir trabajando" para, según ella, culminar la desjudialización y, por tanto, aplicar la Ley de Amnistía.