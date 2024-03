Vox califica el bloqueo de Telegram decretado por Pedraz como "ataque sin precedentes contra la libertad de información"

Vox califica el previsible bloqueo de Telegram como un "ataque sin precedentes contra la libertad de información", a raíz de la orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual. "Bloquear el acceso a Telegram a todos los españoles es un ataque sin precedentes contra la libertad de información. No se han tomado medidas tan contundentes cuando desde las redes sociales se ha delinquido contra particulares o se ha difundido propaganda del ISIS", ha publicado el partido de Santiago Abascal este domingo en la red social X. En el mismo mensaje, Vox ha indicado que esta decisión judicial de suspender cautelarmente Telegram "solo se explica por el poder del duopolio mediático, que es quien la ha impulsado. Los mismos que lavan la cara y colaboran con el golpismo de Sánchez", concluye el mensaje. En un auto, el magistrado acuerda esta medida cautelar en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram. En concreto, Pedraz ha tomado esta decisión a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Este sábado Pedraz estableció un plazo de tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procedan a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación. La aplicación todavía sigue funcionando este domingo por la mañana.