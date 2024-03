Viñales dice que le da 'rabia' haber tenido los problemas mecánicos

Portimao (Portugal), 24 mar (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) dijo que le da 'rabia' los problemas mecánicos que tuvo durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal, pues al final habría sido una bonita carrera con Jorge Martín.

"Me da rabia porque sin el problema podría haber sido una bonita carrera con Martín hasta el final", señaló Viñales.

El piloto de Aprilia explicó sus problemas mecánicos: "se me ha roto el cambio y desde la vuelta 6 entraba mal la quinta y la sexta, cada vez iba fallando más y perdía mucho en la recta, hasta la última vuelta, que ya no ha entrado la sexta y se ha quedado en punto muerto, luego he bajado a segunda, me he ido un poquito largo para ver qué pasaba y cuando he ido a abrir gas ha entrado la marcha y me ha tirado".

"Afortunadamente se ha roto ahí, porque hay sitios más peligrosos en este circuito, pero hay que decirle a los 'chicos de Aprilia', que mucho coraje, que hay que seguir mejorando la fiabilidad y seguir creciendo".

"Sabemos que dependemos mucho de encontrar el equilibrio en la moto, pero cuando lo encontramos podemos hacer grandes cosas y hoy podría haber sido un 1-1, pero estoy contento porque ya me he quitado un peso de encima y hemos estado a un nivel como nunca", dijo convencido Viñales.

Del problema señaló que "no debería volver a pasar, está muy identificado, pero sí es algo que se ha repetido varios años, con Aleix, y es algo que en fábrica se debería mejorar si queremos luchar cada día". EFE

JLL/jl