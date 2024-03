Sánchez: "Si nos movilizamos, podemos frenar a la derecha y ultraderecha en Comunitat Valenciana y España en 2027"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que los socialistas volverán a demostrar que, si se movilizan y tienen "las cosas claras", son capaces de "frenar a la derecha y a la extrema derecha", al igual que en las elecciones generales del 23J. "Y lo volveremos a hacer en 2027, en Valencia y en España. Ellos a embarrar y nosotros a gobernar. Diana, adelante", ha manifestado dirigiéndose a la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el cierre del congreso del PSPV de Benicàssim en el que ha salido como nueva líder de los socialistas valencianos. El cónclave ha contado con la asistencia de la exministra Leire Pajín. En clave valenciana, Sánchez ha dado la enhorabuena a Morant porque ve "ilusión y esperanza" en el PSPV y ha agradecido a los miembros de su ejecutiva Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa su "ejercicio de responsabilidad y unidad para que este congreso sea un éxito", ya que se postularon para ir a primarias pero después se retiraron al llegar a un acuerdo. Respecto a Morant, ha resaltado su humildad y su "fuerte determinación y grandes convicciones". "Se ha hecho a sí misma: es ingeniera, ha sido alcaldesa, ministra y será la primera presidenta de la Comunidad Valenciana, estoy convencido. Vas a contar con todo nuestro apoyo (...) Hay partido, equipo, proyecto político y muchas razones para quitar a esta gente de PP y Vox de la Generalitat Valenciana", ha aseverado. Dirigiéndose al ya exlíder del PSPV, Ximo Puig, ha agradecido su etapa como 'president' por lograr revertir "una etapa de corrupción generalizada" y "privatización" y ha asegurado que podrá contar "siempre" con él, "también como amigo". "Has sentado las bases para una Comunidad Valenciana más competitiva, verde, justa en lo social y ejemplar, y te damos las gracias por ello", ha manifestado, destacando que replicaron sus políticas en el Gobierno. "ANTE LOS INSULTOS, TEMPLANZA" En un discurso en clave estatal, Sánchez ha reiterado que pretende finalizar la legislatura y que a PP y a Vox se les va a hacer "muy largo" estar en la oposición, además de acusarles de cubrir su falta de proyecto con "ruido e insultos" con "un interés claro de desmovilizar a la ciudadanía para que no crean en la política". "Los que son iguales son PP y Vox: son Feijóo y Abascal", ha añadido. "Ante los insultos, tenemos que responder con templanza. La mejor respuesta a sus mentiras son nuestras políticas, estar a las cosas, abrir los grandes debates que necesitan los ciudadanos y aplicarlos a través de leyes", ha reivindicado, y ha advertido que "no es un reto sencillo, pero si hay un partido que puede es el PSOE". Además, el líder del PSOE ha sacado pecho de los datos económicos estatales, como la buena previsión turística en Semana Santa, para afirmar que "España va en la buena dirección mientras la oposición desbarra": "La oposición lleva seis años amenazando con el apocalipsis y a las puertas de Semana Santa se dispara la ocupación hotelera un 85%". De cara al resto de legislatura, ha instado a la oposición a "aprovechar para construir una alternativa y hacer algo más que insultar" y ha defendido que es "un buen momento para hacer pedagogía" dentro del PSOE, ya que a su juicio los datos socioeconómicos no se corresponden con el nivel de crispación y polarización en el Congreso y "en los medios de comunicación". Eso sí, Sánchez ha remarcado que "es una crispación y polarización asimétrica". "Unos atacan y otros somos los atacados, como consecuencia de que la derecha y la ultraderecha no asumen que han perdido las elecciones y van a estar cuatro años más en la oposición", ha señalado, y ha asegurado que PP y Vox "se mimetizan". Pero ha instado a ser conscientes de que "no es un fenómeno ibérico" que la derecha se deje "parasitar" por la extrema derecha, ya que está pasando en otras partes del mundo como Estados Unidos, Argentina o Italia. "Tanto monta, monta tanto. Dicen lo mismo y votan lo mismo", ha recalcado. "Y la Comunidad Valenciana es un caso bien elocuente", ha ilustrado, algo que ha ligado con las cinco proposiciones de ley presentadas el pasado jueves por la tarde por los socios del Consell (PP-Vox) que "derogan la memoria histórica, arrinconan el valenciano y eliminan la lucha contra la corrupción". Paralelamente, ha acusado al PP de no reconocer la legitimidad del Gobierno "desde la moción de censura de 2018" y de "utilizar las instituciones contra todo aquel que no piensa como ellos", al "utilizar el Senado contra el Congreso" "enfrentar a los gobiernos autonómicos contra el Gobierno", "incumplir la Constitución" por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y "generar dudas sobre la buena reputación de España en Europa". "Utilizan la mentira como forma de hacer política", ha resumido, y ha puesto como ejemplo cuando "algún dirigente del PP valenciano dijo (en las elecciones del 23J) que se había parado algún AVE de Valencia a Madrid" para insinuar que era premeditado. "Como si la gente de izquierda no fuéramos en el tren", ha rematado sobre este "absurdo". REIVINDICA LA "DIGNIDAD" DE SUS POLÍTICAS En materia económica, Sánchez ha subrayado que "los hechos y los datos están ahí" y que "la amplía mayoría de los ciudadanos no identifican las reformas con los recortes, sino con la dignidad". Es algo que ha ligado con la subida del salario mínimo, los récord de creación de empleo, la intención de no reducir "la tarta de las pensiones" para las nuevas generaciones o la bajada del déficit y de la deuda. "Tenemos todos los argumentos y todas las razones para seguir durante los próximos tres años consolidando los avances que hemos impulsado en estos seis años", ha reivindicado, para destacar que en los más de cien días que llevan de legislatura han aprobado la Ley de Paridad --"somos un gobierno feminista porque somos un partido feminista"-- y han destinado mil millones de euros a la ciencia, a la que están "eternamente agradecidos" por su papel en la pandemia. Dirigiéndose a la ministra, ha garantizado que, mientras el PSOE esté al frente del Gobierno, "este país va a apostar por la ciencia, por la innovación y por la universidad pública". "No vamos a parar", ha dicho, y ha destacado promesas como universalizar la educación 0-3 años de aquí a fin de legislatura, llegar a 2030 con un 80% de la generación eléctrica procedente de renovables o aumentar la hucha de las pensiones en 25.000 millones de euros. También ha rechazado la afirmación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "España está en un pésimo momento económico", ya que ha subrayado que un comisario europeo dijo que está "en mucho mejor forma que la Unión Europea". "QUEREMOS RECONOCER EL ESTADO PALESTINO" Por otro lado, a nivel internacional, Sánchez ha reiterado su intención de "reconocer al Estado Palestino", después de que este pasado viernes pactara con los líderes de Irlanda, Eslovenia y Malta reconocerlo cuando "se den las circunstancias adecuadas" y ayudar a resolver el conflicto en Oriente Próximo.