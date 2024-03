Rollán afirma que la ley de amnistía es una "modificación encubierta" de la Constitución: "El Senado debe elevar la voz"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado que la ley de amnistía "no es una ley orgánica" y advierte de que se trata de una "modificación encubierta" de la Constitución que "hurta" al Senado la posibilidad de tramitar una modificación constitucional. "El Senado debe elevar la voz ante una modificación encubierta de la Constitución. La ley vulnera más de diez artículos de la Constitución y vulnera la normativa europea. Esta amnistía no es una ley orgánica, es una iniciativa legislativa que ha utilizado la vía de la proposición de ley para su tramitación", ha asegurado este domingo en una entrevista con el diario 'ABC', recogida por Europa Press. Rollán considera que se está "hurtando" las funciones del Senado y se está haciendo de "manera absolutamente deliberada". "Y se hace, porque para llevar a cabo esa reforma se necesita una mayoría cualificada en ambas cámaras, que los impulsores de la norma saben que no tienen", apunta. Al respecto, avanza que, una vez realizado el pleno donde previsiblemente se producirá el veto, se remitirá la iniciativa al Congreso donde allí tendrán la capacidad de levantarlo el Gobierno. "Ahora bien, la propia descripción de la proposición habla de una ley de amnistía y reconciliación y yo no veo muy reconciliados a los líderes independentistas, que estos días ya están adelantando y exigiendo que la amnistía sea solo un paso más en el objetivo verdadero que es el referéndum de independencia", ha afirmado. "No se puede desvirtuar una Cámara por el hecho de que no te aplaudan como a ti te gustaría. Ese tipo de afirmaciones hacen un flaco favor al sistema bicameral que tantas fortalezas y oportunidades ha generado a lo largo de las últimas décadas. Yo les diría que legislar es algo muy serio. Legislar bien supone generar oportunidades y protecciones a los españoles. Pero legislar mal puede provocar un daño terrible y lo vimos con la ley del 'solo sí es sí'.", ha comentado. Sobre la Comisión de Venecia, el presidente del Senado señala que están "muy satisfechos" de haber escuchado su opinión porque de las cinco enmiendas que platearon se sienten "plenamente" identificados en el texto final con todas ellas. "El dictamen habla de la necesidad de tramitar la amnistía con tiempo, con un proceso de reflexión de manera pausada. También recoge la enorme división que se ha producido y considera que la mejor manera de haberla tramitado era con una modificación previa de la Constitución, porque ¿si no alcanza a los indultos generales cómo va a alcanzar a una amnistía?", ha explicado. En este sentido, añade que la Comisión de Venecia ha sido "muy crítica" con la separación de poderes y las comisiones 'lawfare', porque "los jueces no deberían ser ni siquiera citados a comparecer". "Dice eso, cuando hay una comisión ya en marcha en el Congreso donde están señalados magistrados con nombres y apellidos", ha apostillado.