PPCV critica que Morant "cierre la sede del PSPV" para "abrir una sucursal de Sánchez" en la Comunitat: "Es su enviada"

El síndic del Grupo Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha criticado que la nueva líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, "cierra la sede del PSPV y abre una sucursal de Pedro Sánchez en la Comunitat". "No solo es su enviada, sino también su imitadora", ha lamentado. "El PSPV se haya convertido en una sucursal de Pedro Sánchez, con una candidata elegida a dedo desde Madrid, sin primarias y sin ningún debate de ideas y propuestas, solo confrontación para alcanzar el poder como último objetivo, por encima de todo", ha insistido. En esta línea, ha sostenido que el congreso "de exaltación de Diana Morant, tras forzarse la retirada de los otros dos candidatos, supone que Pedro Sánchez abre una delegación de su proyecto personal que se resume en su propia supervivencia". "Los socialistas valencianos han desaparecido", ha declarado el dirigente 'popular', según ha indicado la formación en un comunicado. "Morant ha elegido la descalificación en lugar de las propuestas y la ofensa en lugar del diálogo", ha continuado, al tiempo que le ha recomendado que "deponga esa actitud belicista de enfrentamiento con la que ha comenzado hablando de 'tumbar'". "Seguro que le irá mejor si atiende la mano tendida del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para dialogar y buscar avances necesarios para la Comunitat", ha asegurado. Barrachina ha subrayado que, "en realidad, esta ausencia de propuestas y de la búsqueda del consenso con el partido mayoritario, que en estos momentos es el PP, indica que no solo es la enviada de Sánchez, sino también su imitadora". Asimismo, ha afirmado que "el congreso de los socialistas en Benicàssim ha sido una oportunidad perdida porque, en lugar de debatir, proponer iniciativas y medidas concretas en asuntos fundamentales para la Comunitat Valenciana, se han dedicado a hacerle la ola tanto a Pedro Sánchez como a su dedo, los verdaderos protagonistas del Congreso". "Ser la designada por Sánchez no es garantía de éxito. También designó hace pocos meses como número dos por Valencia a José Luis Ábalos y ahora ni siquiera está en el partido", ha concluido.