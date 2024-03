Lluís Puig cree que Llarena retirará su euroorden con la aplicación de la Ley de Amnistía

El exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha considerado que el instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, "retirará la orden de detención" europea cuando entre en vigor la Ley de Amnistía. "Pienso que el juez Pablo Llarena sí que la aplicará, que retirará la orden de detención", ha dicho Puig en una entrevista de 'Vilaweb' publicada este domingo y recogida por Europa Press, en la que ha planteado como incierto el tiempo entre la entrada en vigor de la medida de gracia y la retirada de su orden. "Por lo que me dice mi abogado, debe hacerlo. Desde el momento en que se publica la ley, ya es de aplicación inmediata", ha defendido Puig, que también ha asegurado que al juez Llarena no le conviene no aplicar una ley que dice, según Puig, claramente lo que hacer. El exconseller, que reside en Bélgica, cree que a pesar de la medida de gracia "el independentismo continuará en el punto de mira". Sobre la causa de 'Tsunami Democràtic', ha expuesto que los jueces "parece que quieran pasar a la posteridad por haber sido los salvadores de su patria. En Europa todo el mundo sabe que no hay terrorismo". ELECCIONES CATALANAS Ha asegurado que, aunque no se hayan retirado las euroórdenes, él acompañará al expresidente catalán Carles Puigdemont en su regreso a Cataluña porque "hay que dar el paso". Además, Puig ha dicho que ha pedido a los dirigentes de Junts estar en las listas para repetir como diputado en el Parlament: "Ahora me voy a presentar para volver a ser diputado". A pesar de residir en Bélgica, Puig ha celebrado haber ejercido como diputado esta legislatura: "He podido defender estos 3 años el escaño, pese a los gritos e insultos de algunos partidos políticos porque aparecía en una pantalla y votaba electrónicamente. Me daba fuerza para mantenerme, para continuar de diputado".