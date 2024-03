Illa (PSC) cree poder ser "el único presidente" que consiga una financiación justa para Cataluña

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha asegurado que puede ser "el único presidente de la Generalitat" capaz de conseguir una financiación, a su juicio, justa y efectiva para Cataluña. "Con toda humildad, el único presidente de la Generalitat que puede conseguir una financiación justa y efectiva, que aporte más recursos a Cataluña soy yo mismo y es lo que haré", ha defendido el socialista en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press. Para Illa, la financiación pasa por la creación de un consorcio tributario "que ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional" y ha opinado que la gestión propia de los tributos que pide el Govern, según él, solo genera frustración. "Si soy presidente de la Generalitat habrá estabilidad y se agotará la legislatura", ha reivindicado Illa, algo que a su juicio no pasa desde el mandato de José Montilla. Tras ser preguntado por si es determinante un acuerdo progresista después de las elecciones, Illa ha manifestado que están abiertos a llegar a acuerdos "sin vetos", solamente rechazando posibles pactos con Vox y Aliança Catalana, y ha pedido que se deje gobernar al que obtenga la confianza mayoritaria de los catalanes. 'CASO KOLDO' Illa ha asegurado que en el Ministerio de Sanidad, que él encabezó durante la pandemia, se hicieron bien las cosas y está "muy tranquilo y seguro". "He dado todas las explicaciones y estoy dispuesto a seguir dándolas cuando se me cite", ha añadido el dirigente, que a su vez ha considerado que la formación ha reaccionado con contundencia en contraposición a otros grupos. Respecto a la polémica fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Illa ha remarcado que lo que se va conociendo es "suficientemente grave" como para que la dirigente de los populares dé explicaciones y tome decisiones.