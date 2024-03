Feijóo prepara al menos cuatro visitas a Euskadi en la campaña vasca para intentar un "empate técnico" del PP con el PSE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se volcará en las elecciones vascas para arropar a su candidato Javier de Andrés y ya tiene programadas al menos cuatro visitas a Euskadi una vez que arranque oficialmente la campaña el próximo 4 de abril, con el objetivo de intentar que las urnas arrojen "un empate técnico" con los socialistas, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Ante esos comicios del 21 de abril, PNV y Bildu pelean por la primera posición. La formación de Arnaldo Otegi, que tuvo 21 escaños en 2020, aspira a convertirse por primera vez en la fuerza más votada en el País Vasco y dar el 'sorpasso' al PNV. La formación que preside Andoni Ortuzar logró 31 diputados hace cuatro años y confía en reeditar su gobierno de coalición con los socialistas. Las encuestas coinciden en situar al PSE en tercera posición, apuntando la posibilidad de que repita con 10 escaños, si bien los 'populares' esperan que la candidatura del socialista Eneko Andueza baje a un solo dígito. En 'Génova' verían ese resultado como una victoria de su formación, dado que confirmaría la tendencia a la baja del PSOE de Pedro Sánchez y que, según los 'populares', ya se visualizó en febrero en las gallegas, donde el PSdeG cayó de 14 a 9 escaños. Fuentes de la cúpula nacional del PP ven posible un "empate técnico" entre PP y PSE en los comicios de abril. Desde el PP vasco se muestran más prudentes, si bien admiten que el Partido Popular suele tener voto oculto y tiende a mejorar resultados en campaña. Hace cuatro años, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, optó por la coalición PP+Cs para las elecciones vascas pero solo obtuvo seis escaños, lejos del resultado esperado, y no logró frenar la entrada de Vox en el Parlamento vasco. Además, esa fórmula electoral de coalición provocó una crisis en el PP vasco y, finalmente, el PP nacional acabó apartando al entonces presidente, Alfonso Alonso, y optó por Carlos Iturgaiz como candidato. El PP aspira ahora a mejorar esos resultados y crecer en todas las provincias, llegando incluso a los 9 escaños si arrebata a Vox el escaño por Álava. "Peleamos por el quinto en Álava y el segundo en Guipúzcoa", aseguran fuentes del partido. Si en las próximas tres semanas continúa su proyección al alza, el PP estaría en condiciones de competir con los socialistas y pelear por la tercera plaza en los comicios, añaden. Sin embargo, el PP es consciente de que se enfrenta a una campaña "polarizada" por PNV y Bildu, dos formaciones que arrastrarán voto útil en detrimento de PP y de PSE. De hecho, las fuentes consultadas admiten que ya perciben cómo la formación de Arnaldo Otegi está pescando en el caladero socialista, sobre todo voto joven. De la misma manera, fuentes del PP alertan del peligro de que haya votantes de centroderecha que opten por el PNV --que ha elegido a un nuevo candidato, Imanol Pradales, en sustitución de Iñigo Urkullu-- para frenar el ascenso de Bildu. "Es clave quién es el conseguidor en Madrid y ahora ha dejado de ser el PNV", resume un cargo 'popular'. APOYO DE FEIJÓO A JAVIER DE ANDRÉS En 'Génova' sostienen que Feijóo, que fue presidente de la Xunta 14 años, "entiende, comprende y respeta" las "particularidades de los territorios". Por eso utilizarán su perfil e imagen moderada para captar en campaña a votantes del PNV, pero también socialistas. A la espera de cerrar de forma definitiva de campaña, se prevén "cuatro o cinco visitas de Feijóo a Euskadi", según confirman fuentes del PP a Europa Press. El pasado 2 de marzo, ya viajó a Bibao para presentar a Javier de Andrés como candidato a lehendakari y este viernes 22 de marzo regresó de nuevo para visitar la empresa Teknia en Abanto (Vizcaya) donde denunció que la política económica e industrial del Gobierno "se hace de espaldas a las compañías". La economía será clave en la campaña del PP vasco. El propio Feijóo aseguró el viernes que su partido se presenta "obsesionado" con el crecimiento económico, con la energía, la industria y la vivienda para poder financiar unos buenos servicios públicos. "Espero que Euskadi no inicie una de decadencia como consecuencia de asumir unas políticas económicas del PSOE y Sumar que nada tienen que ver con la realidad y la industria vasca", recalcó. PSE, PNV Y BILDU, "MISMO PRODUCTO CON MARCAS DISTINTAS" El PP sostiene que "la papeleta de Javier de Andrés es la única que garantiza que Bildu no va a gobernar en el País Vasco". "El PP defiende una Euskadi abierta que no competirá en independentismo y soberanismo con Bildu, PNV y el PSE", dijo Feijóo hace un par de días. Así, los 'populares' pondrán el foco en destacar las similitudes que hay entre los socialistas, PNV y Bildu. "Son el mismo producto con marcas distintas", dijo recientemente el candidato del PP tras el pacto sellado por esas formaciones para aprobar los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria.