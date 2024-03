Díaz defiende que Sumar no es un "paréntesis" y avisa al PSOE: El que piense que puede gobernar solo se "equivoca"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reivindicado que Sumar tiene vocación de permanencia y ha venido "para quedarse" en el panorama político, frente a los que teorizan que son un "paréntesis" o una "anécdota" en "la historia de España. También ha advertido, en alusión al PSOE, que quien piense que solo vale con "conformarse" y que puede gobernar solo "se equivoca", para desgranar que Sumar tiene claro que "cuidar la coalición", empujando la agenda social, es el único camino. Por otro lado, ha prometido que Sumar va a "limpiar" las instituciones de corrupción, mediante sus propuestas, porque esta lacra "no se tapa" y abanderará, además, la "buena política" frente al intento del PP de convertir el debate en un "lodazal". Así lo ha trasladado durante el acto de cierre de la primera asamblea estatal de Sumar, donde su candidatura al 70% de la dirección estatal de Sumar se ha impuesto claramente en la votación de sus bases, al acaparar 76 puestos de los 80 que se elegían. En este sentido, Díaz ha desgranado que la formación tiene poca trayectoria, pero en poco tiempo ha logrado levantar un proyecto de país, conseguir una organización "diferente" y ser una fuerza "decisiva" en las pasadas elecciones del 23J, dado que frente a los que apelaban solo que frenar a la derecha bastaba, Sumar salio a "ganar esperanza" frente al miedo. Ahora, ha desgranado que por fin tienen una gran parte de la dirección política, así como un documento organizativo respaldado por sus bases, con lo que se afianzan como "fuerza política y movimiento ciudadano" que levanta un proyecto de país del siglo XXI. "Ahora mismo teorizan sobre que Sumar somos un paréntesis, que somos una anécdota en la historia de España. Y yo os que no tienen razón, que Sumar ha venido para quedarse. Este es el gran reto que tenemos", ha arengado durante su mitin de cierre de la asamblea, celebrada en el recinto 'La Nave de Madrid'. EL RETO DE SUMAR, ECHAR RAÍCES EN LO MUNICIPAL Eso sí, ha desgranado que aunque ya han hecho muchas cosas, ahora tienen el reto de "echar raíces" en miles de municipios del país, dado que son una "fuerza de gobierno con los pies en la calle". Luego, ha manifestado que en las pasadas elecciones generales hubo muchas personas que votaron al PSOE y también a Sumar, pero que hoy la mayoría de la gente quiere un gobierno progresista "que coopere, que avance, gane derechos" y, sobre todo, "gobierne mejor". "La gente lo que nos quiere ver es caminando. Soy clara, quien piense en este momento que puede hacerlo solo, se equivoca; quien piense que es suficiente con conformarnos, con quedarnos como estamos, se equivoca. Os digo aquí que el único camino posibles, como estamos haciendo, desde Sumar, cuidar el Gobierno progresista, al pueblo de la coalición, votara a quien votara. Cuidemos a esa gente que quiere vernos con diferencias, caminando juntos", ha enfatizado. También ha alertado, a cuenta de la corrupción, que la refriega del 'Y tú más' del bipartidismo, a cuenta de la corrupción, solo tiene un "perdedor": la gente humilde. Y es que ha resaltado que la mayoría social es la que más necesita las instituciones, dado que "los ricos" no necesitan ni sanidad ni educación pública. Por otro lado, ha defendido medidas como la reforma laboral, su propuesta de reducir la jornada laboral sin merma salarial, la mejora de los servicios públicos, convertir el aborto voluntario en una derecho constitucional, así como el reconocimiento del Estado palestino y el derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación. Además, ha aprovechado para dar su apoyo a las candidata de Sumar a las elecciones europeas y vascas, Estrella Galán y Alba García, respectivamente, y a la cabeza de lista de los 'comunes' a los comicios en Cataluña, Jéssica Albiach. El mismo mensaje ha lanzado el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en su intervención ha destacado que estas mujeres fomentarán una nueva oleada feminista. En clave interna, ha destacado que Sumar sale con más fortaleza y organización de esta asamblea. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que IU aspira a que Sumar sea un espacio "plural" donde todos los sectores de la izquierda se sientan "cómodos", con "los mismos derechos y en pie de igualdad". EL PP SOLO TRAE "CRISPACIÓN, CORRUPTELAS Y BULOS" Mientras, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha denunciado el "genocidio insoportable" en Gaza y ha alertado de la situación de "guerra cronificada" en Ucrania, así como el avance de las fuerzas reaccionarias en Europa. Por último, la titular de Sanidad, Mónica García, ha aludido a las acusaciones de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para espetar que en esa asamblea no hay gentes con "Maseratis", sino que esos aparcan en la sede del PP de la calle Génova. También ha definido a Sumar es un soplo de "aire fresco" en la política frente al "barrizal" del bipartidismo y sobre todo el PP, que solo trae "buena dosis de crispación", "corruptelas" y "bulos", aparte de denunciar que el director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, acosa a la prensa.