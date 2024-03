Andueza: El PSE-EE va a decidir cuál será la coalición de gobierno en Euskadi

Ernesto Martínez

Bilbao, 24 mar (EFE).- El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha afirmado que este partido será el que decida "cuál va a ser la coalición de gobierno" en Euskadi tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril.

En una entrevista con EFE, Andueza asegura que ve al PNV con "mucho pánico" ante EH Bildu y anticipa que será "exigente" con el partido que preside Andoni Ortuzar a la hora de firmar un eventual nuevo acuerdo de gobierno entre ambos partidos, que han formado coalición en el País Vasco en las dos últimas legislaturas.

Pregunta: Avanza la precampaña en el contexto de una política nacional muy crispada. ¿Le preocupa que pueda afectar de alguna manera a la campaña vasca?

Respuesta: Me preocupa la actitud que tiene el Partido Popular y la incorporación de elementos de crispación, incluso de socavamiento del prestigio de las instituciones democráticas. Pero, afortunadamente, el clima político en Euskadi es muy diferente.

P: Las encuestas marcan un tendencia del PNV a la baja, EH Bildu al alza y el PSE-EE también al alza. ¿Qué le parece este escenario?.

R: Me parece un escenario interesante teniendo en cuenta que al Partido Socialista de Euskadi todas las encuestas, por norma general, le dan por debajo de los resultados que luego obtiene. Además, pone de manifiesto que en una coyuntura en la que tenemos gobiernos de coalición PNV-PSE en todas las instituciones vascas, el PNV está sufriendo un importante desgaste y, sin embargo, el Partido Socialista está al alza en todas las encuestas. Eso quiere decir que la ciudadanía vasca reconoce la labor de los socialistas en los gobiernos y que, entre ambos socios, el PSE-EE gobierna bien, mejor que sus socios.

P: ¿Cree que la gestión del PNV ha dejado que desear?

R: Creo que ha dado muestras de agotamiento. La pandemia, la guerra de Ucrania, nos han situado en una coyuntura en la que hacían falta respuestas, y desde esas consejerías no se han dado las respuestas más acertadas.

P: ¿El 'cambio de guion' que plantea el PSE implica un cambio de gobierno?

R: Eso está por ver. El Partido Socialista ha dicho en todo momento que sale a ganar. El PSE todavía no sabe con quién va a gobernar, con quién va a pactar, pero tiene muy claro con quién no lo va a hacer. Y no va a hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu ni va a firmar un acuerdo de gobierno con EH Bildu.

P: ¿Sigue viendo usted, como dijo, solo dos posibilidades de gobierno (PSE-PNV o PNV-EH Bildu)?

R: La opción que más me gusta es la de un lehendakari socialista con una mayoría parlamentaria en un gobierno en el que no esté Bildu. A partir de ahí, ¿qué fórmula utilizaremos?. No lo sé. Lo que digo es que el Partido Socialista va a ser garantía de estabilidad y, sobre todo, va a ser quien decida cuál va a ser el futuro de Euskadi, quien decida cuál va a ser la coalición de gobierno que gestione este país a partir del 21 de abril y quien decida qué políticas va a poner en práctica ese gobierno.

P: Tras dos legislaturas de gobiernos de coalición con el PNV, que se reconoce que han aportado estabilidad, quizás lo más lógico fuera repetir la coalición. El PNV lo dice bastante claro, ustedes no son taxativos. ¿Por qué?.

R: El PNV lo dice bastante claro depende de lo que hable. Porque cuando habla del autogobierno o del Estatuto de Autonomía le veo muy tirado a los brazos de EH Bildu y no descartan acuerdos en eso que llaman 'nuevo estatus', que nada tiene que ver con nuestro Estatuto. Ellos tienen una ruta independentista que desde luego se contagia con la de Bildu y ellos abiertamente dicen que no les importaría llegar a un acuerdo. Ahora EH Bildu se abre a acuerdos con el PNV y ese es un riesgo que siempre va a estar ahí, y la mejor alternativa para que eso no suceda es un Partido Socialista fuerte en las instituciones y en las urnas que impida que eso suceda porque sería una catástrofe para este país.

P: ¿Ve al PNV pactando con Bildu?

R: Le veo con mucho pánico. Antes le veía con miedo, ahora le veo con mucho pánico, y con complejo. Tiene miedo a desmarcarse de esa ruta. De hecho, en esta precampaña se han dedicado constantemente a medirse, en ver quién es más independentista, en esa competición absurda que no nos lleva absolutamente a nada.

P: ¿Le va a poner más difícil la coalición al PNV?

R: Voy a ser exigente. Es el momento de ser exigentes porque creo que en el PNV se ha instalado la autocomplacencia. Tenemos que ser autoexigentes, y yo voy a serlo conmigo mismo, con los departamentos que lidere el Partido Socialista, pero también voy a ser exigente a la hora de firmar un acuerdo de gobierno que tiene que sentar las bases de una Euskadi mucho mejor que la que tenemos actualmente.

P: ¿Como lehendakari, cuáles serían sus primeras medidas?

R: La medida más urgente es la incorporación de 2.000 nuevas sanitarias y sanitarios a nuestro sistema que contribuirían, por lo menos, a empezar a darle la vuelta a la situación que tenemos. EFE

