Abascal defiende que el País Vasco "merece una alternativa de verdad"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que el próximo 21 de abril el País Vasco "merece una alternativa de verdad" frente a "los que se pelean en el Parlamento vasco y parece que pugnan por la alternativa, pero que hacen exactamente lo mismo en Madrid, sosteniendo al mismo gobierno y aplicando las mismas políticas". Abascal ha participado este domingo en Vitoria-Gasteiz, en el acto de presentación de las candidaturas de su partido a las elecciones vascas del próximo 21 de abril, con la participación de los candidatos Andrés Paramio (Guipúzcoa), María Pérez (Vizcaya) y Amaia Martínez (Álava), así como del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En su intervención, Abascal ha agradecido a los candidatos que encabecen las listas de Vox en el País Vasco y que defiendan las ideas de su partido, "que representan a tantos vascos". Respecto a la política vasca, ha afirmado que al PNV "el monstruo le ha crecido mucho" y ahora "puede devorar al padre". "Esto es lo que pasa cuando se justifican las ideologías extremistas con la que representó Herri Batasuna; cuando no se quiere condenar a ETA con claridad. Esto es lo que pasa cuando se juega copiar las políticas extremistas", ha advertido. Asimismo, ha afirmado que PNV y EH Bildu "representan lo mismo", ya que quieren "destruir la unidad de España; han llenado las calles de inseguridad, aplican las políticas de la Agenda 2030 que arruinan a nuestra industria y al campo". "Son lo mismo: todos envueltos en la ikurriña, haciendo como que son muy vascos pero la verdad es que aquí cada vez nacen menos vascos", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que en Euskadi "los jóvenes no encuentran futuro porque las ayudas son para otros, y porque han decidido que la prosperidad se acabó aquí y sólo llega a las castas políticas". Abascal ha criticado el lema de campaña del PNV afirmando que "la única fuerza nueva en el Parlamento Vasco es Vox" y ha subrayado que en el País Vasco, en las elecciones catalanas y en las europeas van a defender "las mismas políticas". "UNA ALTERNATIVA DE VERDAD" "Nosotros pensamos que esta tierra merece una alternativa de verdad. Frente a los que se pelean en el Parlamento Vasco y ahora parece que pugnan por la alternativa pero que hacen exactamente lo mismo en Madrid, sosteniendo al mismo gobierno, aplicando las mismas políticas", ha insistido. Por ello, ha preguntado qué les diferencia a todas las fuerzas con representación en la Cámara vasca "si todos van con el pin de la Agenda 2030 en la solapa". "Ahora vienen los agricultores y trabajadores de la industria a manifestarse y ellos van allí para apoyarlos para que la gente no se dé cuenta de que esos despidos son consecuencia de las políticas de la Agenda 2030 que aplican todos salvo Vox", ha afirmado. Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha puesto en valor el trabajo de la parlamentaria de Vox en la Cámara Vasca, Amaia Martínez, y ha destacado que ha puesto en el centro del debate político lo problemas que se quieren silenciar". "Lo vamos a hacer a lo largo de estas semanas. Vamos a decir alto y claro que la inmigración ilegal es un grandísimo problema que tiene esta tierra", ha afirmado. Garriga ha criticado que "ante este gran problema", el PNV, PSOE y EH Bildu dicen que quieren acoger a más, abrir más centros de 'menas'". "Los que ofrecen esas soluciones que representan la condena de la gente corriente, lo plantean porque la última vez que pisaron un barrio de esta querida región fue seguramente hace más de 25 años", ha señalado. Por último, ha afirmado que el próximo 21 de abril, "Vox se juega mucho más que uno o dos escaños, se juega empezar a recuperar esta tierra, salvar esta tierra, y decir que hay una alternativa posible". LOS CANDIDATOS La cabeza de lista de Vox por Álava y candidata a lehendakari, Amaia Martínez, ha asegurado que afronta estas elecciones "con gran ilusión", ya que su partido está "construyendo la alternativa al separatismo". "Vox va a seguir dando la batalla en las tres provincias vascas porque nos duele nuestra tierra y nos duele España", ha indicado. La cabeza de lista por Bizkaia, María Pérez, ha lamentado que "lo que llegó a llamarse oasis vasco" ahora "gracias al nacionalismo y al bipartidismo, se ha convertido en un secarral" y cree que una muestra de ello es Bilbao, una ciudad "irreconocible". Por último, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Andrés Paramio, ha asegurado que el País Vasco "no es un oasis de paz como insisten machaconamente el PNV y el PSOE", ya que los ciudadanos padecen "inseguridad" debido a la "desidia del Gobierno Vasco, sólo preocupado por seguir construyendo su proyecto separatista".