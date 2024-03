Ximo Puig dice que se abre un ciclo de "esperanza combativa" y que es el momento del liderazgo "imparable" de Morant

El ya exsecretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado hoy que se cierra un ciclo y se abre uno nuevo de "esperanza combativa" en el partido, y ha indicado que es el momento para actualizar el proyecto, renovar equipos y elegir un liderazgo "sólido e imparable, el de Diana Morant". Así se ha pronunciado Puig en el congreso que celebra el partido este fin de semana en Benicàssim (Castellón) y en el que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido proclamada líder de la formación. Puig ha comenzado su intervención mostrando la solidaridad del PSPV con las víctimas del atentado terrorista que ha tenido lugar en Moscú, "donde han sufrido la intolerancia, la violencia y el sectarismo que vivimos en Madrid y con el terrorismo etarra también en la Comunitat Valenciana". "Siempre contra el terrorismo y la violencia y a favor de la igualdad y la libertad", ha dicho. El ex líder de los socialistas valencianos, que ha manifestado su sentimiento de gratitud con los militantes del PSPV, los concejales y alcaldes socialistas y los compañeros de la Ejecutiva actual y otras que ha presidido, ha apuntado que este cónclave tiene "cierto aroma a un nuevo acuerdo para el partido y para la Comunitat", al que -según ha dicho- el PSPV llega con tres atributos: dialogo, responsabilidad y unidad. "Hemos demostrado que hemos aprendido de los errores del pasado y habéis hecho fracasar a nuestros adversarios que querían una autopista libre para la barbarie, y no la van a tener", ha subrayado Puig, quien ha apostado por un nuevo acuerdo basado en "audacia política, ruptura de dogmas y un nuevo pacto". "MOMENTO DE ACTUALIZAR EL PROYECTO" "Es momento para actualizar el proyecto, renovar equipos y elegir un liderazgo sólido e imparable, el de Diana Morant, de la primera mujer secretaria general del partido", ha destacado Puig, quien ha indicado que el cónclave socialista es un congreso "hacia fuera, un nuevo pacto con la sociedad que libera a las instituciones del sectarismo y la ausencia de proyecto para la Comunitat Valenciana". "Solo les quedan 3 años, han gastado el 25 por ciento", ha apuntado Puig, quien ha asegurado que hay "peligro" de que la derecha "manipule el pasado, que reescriba la historia de la última década e imponga el relato falso para diluir la realidad". "Por eso tenemos que fijar lo que ha pasado, hemos de hacerlo para mirar adelante", ha añadido. Puig ha señalado que "hay posibilidades reales de que éste será el ciclo más corto de la historia de la Comunitat Valenciana". "Estamos a 30.000 votos de diferencia, tenemos cohesión interna y una líder más preparada que nunca", ha resaltado. Al respecto, ha manifestado que los socialistas están en posición de "disputar cualquier elección". "Hemos sabido renacer, hemos sabido revertir una tendencia negativa y recuperar la Generalitat y contribuir con nuestros votos al gobierno de Sánchez, con un itinerario desde el respeto, la unidad y la integración, con apertura, solvencia y defensa de los intereses valencianos y con la vocación de aglutinar mayorías", ha añadido. Así, ha subrayado que "apertura, solvencia y mayoría ha de ser la vía que nos ha de conducir", y ha reseñado que hay que ser menos dependientes de la "convulsiones mediáticas y políticas que se irradian desde Madrid". El ex secretario general del PSPV-PSOE ha apuntado algunos de los principales desafíos, como el "populismo". "La extrema derecha dirige ideológicamente al gobierno, desde la guerra cultural quiere acabar con la cultura, y ahora se han reconvertido para disfrazar sus reales intenciones". Así mismo, se ha referido a los que quieren que "cale" que no se puede cambiar nada e "infecta" a la sociedad. "El avance de la derecha y extrema derecha no es imparable. Tenemos que dar el combate de las ideas y de la acción con plena firmeza", ha manifestado. Finalmente, ha afirmado que "solo puede gobernar bien el que comprende la diversidad de su tierra, y el PSPV estará siempre al lado de Sánchez en decisiones valientes a favor del diálogo y del reencuentro, ahora y siempre". "FINANCIACIÓN JUSTA" Puig, por otra parte, ha vuelto a exigir una "financiación justa" para la Comunitat Valenciana, aunque ha señalado que "nunca hemos estado más cerca que ahora porque ha habido un cambio sustancial de Montoro a Montero, y hemos sido apoyados siempre". "Para eso -una financiación justa- necesitamos que haya acuerdos, y vamos a defender un espacio de encuentro para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades", ha agregado. "Nuestra identidad como socialistas es social y cultural, ni un paso atrás, en cada acción reaccionaria estará la voz de Diana Morant", ha indicado Puig, quien se ha mostrado seguro de que "lo mejor está por venir, y volveremos a mejorar la vida de los valencianos".