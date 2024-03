Sumar denuncia que el "espectáculo grotesto" del 'Y tu más' del bipartidismo solo lleva a "tapar" la corrupción

Sumar ha criticado el "espectáculo grotesco" del PP y PSOE a costa de la corrupción del bipartidismo y ha llamado a "desterrar la dialéctica del 'Y tú más'", al sospechar que solo pretende "tapar" estas tramas cuando la ciudadanía exige medidas eficaces contra esta lacra. Así lo recoge una declaración de Sumar contra la corrupción impulsada durante el plenario de su primera asamblea estatal de este sábado, que ha comunicado el exjuez y exvicepresidente balear Juan Pedro Yllanes. Yllanes, que ha criticado la decisión del Ejecutivo balear de suprimir la oficina antifraude que se impulsó en las islas, ha alertado de que la corrupción impide el avance de la sociedad, conductas que se deben "condenar y castigar" pero sobre todo "prevenir" para fortalecer el sistema democrático. Con ello, aludía a la proposición de ley registrada por Sumar en el Congreso para desplegar una agencia estatal anticorrupción, dado que es "hora de acabar con la impunidad" y que "el peso de la ley caiga sobre los corruptos y sus cómplices". ACABAR CON LOS INDULTOS A CORRUPTOS Y LIMITAR AFORAMIENTOS En este sentido y como ha planteado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, el exjuez y excargo de Podemos ha explicado que la declaración demanda acabar con "medidas de gracia" como los indultos para delitos relacionados con la corrupción, o que se "limiten los aforamientos" para referirlos exclusivamente a la investigación y enjuiciamiento de conductas propias del ejercicio del servicio público que han de prestar los políticos. "Es el momento de estar a la altura de las demandas de nuestro pueblo, acabar con la corrupción de manera eficaz y desterrar la dialéctica del 'Y tú más'. Este espectáculo grotesco al que estamos asistiendo protagonizado por el PP y el PSOE pareciera que lo es para tapar los casos, normalizando las conductas corruptas. Esto es insoportable y no se puede tolerar", reza la declaración que ha leído Yllanes. CASO KOLDO Y AYUSO El texto, como ha explicado, desgrana que no se puede ni debe consentir "más escándalos" como los acaecidos en el último mes, como el 'caso Koldo' o las presuntas irregularidades que salpican al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que ha desgranado que el dinero público debe ir destinado a los servicios como sanidad, educación, dependencia o la lucha contra la violencia machista, en vez de ir a una "lacra" que "corroe y erosiona los cimientos de la sociedad, minando la confianza de la ciudadanía". "La corrupción no es un fenómeno pasajero, es un instrumento de gobierno de las élites para socavar la confianza en el sistema y privar a la política de su condición de herramienta para la transformación de la sociedad", ahonda la declaración. Por tanto, Sumar ha instado especialmente a los partidos políticos y sus líderes para tomar medidas, puesto que "tradicionalmente se ha percibido a España como un país en el que la corrupción ha estado presente de manera constante en su forma de gobierno". "Este afán de lucha contra la corrupción que ha caracterizado a la sociedad española ha provocado periodos de suspensión de la monarquía y ha tumbado gobiernos, siendo el ejemplo más reciente el presidido por Mariano Rajoy", ahonda la declaración. Y es que enfatiza que los españoles han castigado urnas a cualquier partido que "haya tolerado la corrupción", como pasó con el PSOE en Andalucía ante el caso de los ERE o las tramas vinculadas con el PP que han supuesto un coste al erario público estimado en 60.000 millones de euros.