Sumar defiende que no basta con gobernar para pervivir y busca ensanchar la izquierda "sin repetir los pasos de nadie"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacado que la formación llega a la "mayoría de edad" al celebrar su primera asamblea estatal, un nuevo proyecto político que quiere ensanchar el espectro progresista "sin repetir los pasos de nadie". En este sentido, ha desgranado que estar en el Gobierno de coalición "no es suficiente", dado que las "ideas y los proyectos políticos no pueden pervivir sin organización". Así lo ha destacado durante su intervención para abrir el debate plenario de la cita congresual de Sumar, a la que Sumar llega con una "hoja de ruta definida" para estabilizarse como "herramienta política" clave, que impulse avances sociales y un nuevo proyecto de país. SUMAR AHORA ESTÁ "MÁS FUERTE" Y CON "MÁS ORGANIZACIÓN" Urtasun ha subrayado también que Sumar ahora es "más fuerte", con mayor organización y con las "ideas más claras", pues nació para "aglutinar" las experiencias políticas para extender el "perímetro progresista" en España, es decir, seducir a las personas que aún no se han sentido interpeladas por la política. Por otro lado, ha relatado que Sumar "jamás ha pedido el carnet (político) a nadie" para incorporarse a la formación, cuya meta fundamental es irrumpir en la política para renovar las ideas en la izquierda. REHUYE DEL "BARRO" DE PP Y PSOE A su vez, ha reivindicado que están en el Gobierno para impulsar la agenda social, una tarea que "no es fácil" pero que sin sus ministros en el Ejecutivo ahora no se estaría hablando de luchar por reducir las listas de espera en sanidad, aumentar la financiación en dependencia o abrir el debate de reducir la jornada laboral. Mientras, ha asegurado que Sumar rehuye la "batalla" de la "crispación brutal" que han iniciado PP y PSOE "fruto de la corrupción", dado que están convencido que los ciudadanos necesitan respuestas frente a esa lacra en vez de "embarrar" el debate político como está haciendo el bipartidismo, tirándose los "trastos a la cabeza".