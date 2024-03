Ponsatí ve la candidatura de Puigdemont como "otra operación de camulaje" de Junts

La eurodiputada de Junts, exconsellera e impulsora del nuevo partido independentista 'Alhora', Clara Ponsatí, ha catalogado la candidatura del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a las elecciones catalanas de "otra operación de camuflaje" de la formación. "Es otra operación de camuflaje de su partido, que siempre que hay elecciones camufla sus siglas", ha defendido Ponsatí sobre el anuncio de este jueves de Puigdemont, en una entrevista publicada este sábado en el 'Diari Ara' y recogida por Europa Press. A su juicio, su candidatura es "otra vuelta de la noria" y ha acusado a Puigdemont de pedir a los catalanes que le voten para poder volver, pero, según ella, no hay ningún proyecto político detrás. Ponsatí ha criticado que la intervención de los últimos años ha "debilitado" al independentismo y ha asegurado que la Ley de amnistía es un pacto de entrega de armas con el Estado y no cree que sea una victoria para el independentismo. JORDI GRAUPERA En la misma entrevista, el también impulsor de 'Alhora', Jordi Graupera, ha culpado a Puigdemont de hacer chantaje a la población: "Se aprovecha de la buena voluntad de la gente para chantajear y que le voten. ¡Es inaceptable!" Tras ser preguntado por una posible investidura de Puigdemont, del líder del PSC, Salvador Illa, o del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con los votos de 'Alhora' en caso de entrar en el Parlament, ha asegurado que "lo primero es no negociar con chantajistas".