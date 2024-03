Page considera que la Ley de Amnistía es un "chantaje"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que la Ley de Amnistía es un "chantaje" ya que, según él, los afectados no solo votan su propio perdón, sino que lo redactan. "Es lamentable, y va a pasar factura", ha respondido Page al ser preguntado sobre la aprobación de la medida de gracia, en una entrevista publicada este sábado en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press. Sobre la propuesta de financiación singular para Cataluña, el presidente ha asegurado que no se plantea como una aspiración de obtener más financiación, sino como un paso clave para la independencia, y ha criticado que el objetivo de esta propuesta sea "para romper el país". 'CASO KOLDO' "Ha empezado llamándose Koldo y no tengo nada claro que termine con el mismo nombre", ha señalado Page sobre la causa sobre la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. Sobre la posible implicación del candidato del PSC a las catalanas, Salvador Illa, ha afirmado que "es una persona muy limpia" que representa el 'seny' catalán. También ha criticado que "van a intentar" implicar a Illa en la trama para afectar a su campaña electoral.