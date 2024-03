Mazón insta a PSPV a "priorizar" la Comunitat y exigir a Montero "la financiación que nos ha negado":"Es lo mínimo"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado al PSPV-PSOE a "priorizar" a la Comunitat Valenciana y exigir a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "la financiación que ha negado" al territorio valenciano "durante estos años". "Esto es lo mínimo", ha asegurado. "Nos ha negado el fondo de nivelación, un fondo transitorio que nos sigue perjudicando gravemente", ha censurado el jefe del Consell de Montero, en declaraciones a los medios este sábado en Pilar de la Horadada (Alicante), el mismo día en que la ministra de Hacienda participa en el congreso que celebra el PSPV en Benicàssim (Castellón), en el que la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido proclamada nueva secretaria general de los socialistas valencianos. Precisamente por ello, Mazón ha considerado que es un "buen momento" para que el socialismo valenciano "priorice" a la Comunitat Valenciana y "le exija" a Montero "lo que otros sí que estamos haciendo todos los días" como la financiación autonómica. "Esto es lo mínimo que debería decir hoy la ministra en la Comunitat Valenciana", ha continuado. Al margen de ello, el 'president' de la Generalitat y también líder del PPCV ha deseado "todo lo mejor" al PSPV en su congreso, aunque ha apuntado que él "no acostumbra" a hablar de los procesos internos de otros partidos, "pese a que a algunos de ellos sí que les gusta hablar del Partido Popular". En esta línea, Mazón ha manifestado que espera del congreso salga un PSPV "homologable a la socialdemocracia europea", que "no tenga prejuicios", y con el que "poder pactar" para "avanzar" en "asuntos fundamentales para la Comunitat Valenciana". "NUEVA JEFA DEL PSOE EN LA COMUNITAT" Por su parte, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, vía redes sociales, ha censurado la "elección a dedo de Pedro Sánchez" de la "nueva jefa del PSOE en la Comunitat" Valenciana, Diana Morant. "El mismo dedo que nos deja sin financiación y sin tren de la costa", ha incidido el dirigente 'popular', que ha sostenido que ahora, tras la proclamación de Morant como nueva secretaria general de los socialistas valencianos, "ya no existe el PSPV", sino "solo una delegación de Sánchez" en el territorio valenciano.