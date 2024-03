Mazón defiende ley de libertad educativa: "El único retroceso sería mantener el procés a la valenciana de la imposición"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido la proposición de ley de libertad educativa registrada esta semana por el PP y Vox en Les Corts y ha reivindicado que esta norma supone "un avance" porque permitirá que los padres y madres serán quienes "elijan la lengua base de sus hijos" en la escuela. Al mismo tiempo, ha considerado, frente a las críticas de la oposición sobre esta futura ley, que el "único retroceso" sería "mantener el 'procés' a la valenciana de la imposición", algo que, a su juicio, "ha quebrado a la sociedad catalana y que ya lo estaba haciendo en la Comunitat Valenciana". En la misma línea, en declaraciones a los medios este sábado en Pilar de la Horadada (Alicante), el jefe del Consell ha asegurado que otro "retroceso" sería "seguir manteniendo la policía lingüística" o la "oficina de derechos lingüísticos que imponía un modelo". "Ese sería el único retroceso y es lo que tenemos que dejar atrás", ha insistido. Por ello, ha defendido la necesidad de "avanzar en libertad" para que "las madres y padres de la Comunitat Valenciana sean los que elijan la lengua base de sus hijos". "Avanzar en libertad significa poder elegir", ha reivindicado. Así, ha subrayado que este "avance" está recogido "no solo en nuestro programa" electoral, sino también en "el sentido común de que nuestros críos puedan, competitivamente, elegir en libertad para el futuro". "Este es el avance que estamos proponiendo, no hay otro", ha recalcado. Además, Mazón ha argumentado que "una gran mayoría de ciudadanos" de la Comunitat Valenciana "quiere equiparar el valenciano con el castellano" y hacerlo "en libertad" para "avanzar en la capacidad de elegir". "El retroceso es de donde venimos", ha subrayado. "De lo que se trata es poder rellenar en un formulario lo que uno quiere para sus hijos. Es lo que antes no ocurría y es el avance de la libertad que ahora se simboliza en una cruz de elección que antes no había", ha añadido.