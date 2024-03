La asamblea de Sumar afianza el liderazgo de Díaz, pero sin poder esquivar las tensiones del pacto con Más Madrid

La primera asamblea estatal de Sumar ha culminado con el afianzamiento del liderazgo de su líder, Yolanda, Díaz; cuya candidatura se ha impuesto de forma clara en la elección del 70% de la dirección estatal que le corresponde a su proyecto. No obstante, la cita congresual no ha podido esquivar la cuestión de los equilibrios y tensiones entre partidos, sobre todo a raíz del acuerdo bilateral entre Sumar y Más Madrid, que ha sobrevolado el desarrollo de la jornada y ha vuelto a despertar la crítica abierta por parte de IU Madrid. En el acto de cierre se ha proclamado los resultados de la votación para elegir a los 80 miembros del Grupo Promotor, el máximo estamento directivo de Sumar, y que Díaz copará al cosechar su candidatura 6.671 votos, el 81,6% de los sufragios emitidos por los 8.179 inscritos que han participado en este proceso. Eso le reportará prácticamente el 95% del órgano, 76 asientos para una lista que aglutinaba a su núcleo duro, mientras que la candidatura alternativa promovida desde un sector de la formación en Baleares logra cuatro asientos. Dentro de este proceso marcado por la baja participación dado que solo han votado el 11,7% de los 70.000 inscritos totales de Sumar, también ha salido adelante las ponencias políticas y organizativas, que consagran el ideario laborista de Sumar y la cuota del 30% de la dirección estatal a los partidos aliados, aunque en el plano territorial se le asigna mayor peso. No obstante, habrá que esperar al menos un mes para que los partidos designen a los representantes de su cupo para que, una vez el Grupo de Coordinación esté al completo, se proceda a elegir la ejecutiva de Sumar y nombrar formalmente a Díaz como coordinadora general del proyecto, dado que esa potestad recae en este órgano. Los principales cargos de Sumar, con Díaz a la cabeza, han subrayado que salen fortalecidos de esta cita y que no son un fenómeno temporal en la política. Eso sí, han remarcado que son conscientes de que solo con gobernar no basta para perdurar sino que se necesita organización, sobre todo a nivel territorial, sin "repetir los pasos de nadie", en palabras de su portavoz, Ernest Urtasun. MODELO FEDERAL Y DESPLIEGUE ASIMÉTRICO No obstante, Sumar no ha podido eludir las tensiones partidistas, sobre todo a raíz de la sacudida interna por el acuerdo bilateral entre Más Madrid y Sumar. El coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, ha avisado tras asistir a la asamblea de que Sumar habría roto con ellos tras el acuerdo bilateral de relación con Más Madrid que, según ha explicado, IU no conoce todavía, insistiendo en que se trata de una organización federal y que dejarles fuera de Madrid es dejarles "fuera del Estado". Mientras, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha intervenido expresando los postulados de la dirección de IU, al defender que la aspiración de su organización es que Sumar sea un espacio "plural" donde todos los sectores de la izquierda se sientan "cómodos", con "los mismos derechos y en pie de igualdad". Además, ha reivindicado la fuerte implantación municipal de su organización. Una vez que el debate sobre las relaciones de partidos y el despliegue territorial se ha despertado por el acuerdo bilateral con Más Madrid, desde Sumar han defendido que su modelo es federal y asumen que su construcción orgánica tendrá un componente asimétrico, dado que hay fuerzas autonómicas con fuerte implantación en sus comunidades que requieren esa estrategia. En el caso del pacto con Más Madrid, manifiestan cierta sorpresa dado que el acuerdo recoge elementos genéricos y el compromiso de futuro de trabajar en un espacio conjunto, desde el reconocimiento de Más Madrid como fuerza mayoritaria. Por tanto, en el caso de Sumar enfatizan que no habrá ningún problema en el ámbito municipal, sobre todo en localidades como Rivas, un bastión de IU, y Alcorcón, donde el exdirigente de Podemos Jesús Santos abandera una candidatura local. Así, apuntan a que Sumar tendrá estructura en Madrid En el caso de los 'comunes' el acuerdo bilateral implica que Sumar se referencia y se integrará en la marca catalana y que el pacto con Más Madrid no es el mismo caso, donde se va a aplicar un modelo intermedio. EL DESPLIEGUE DE SUMAR MARCA LA ASAMBLEA Por otro lado, fuentes de otras formaciones aliadas a Sumar admiten que los efectos del acuerdo entre Sumar y Más Madrid han estado presentes en los contactos internos durante la jornada y que asumen que habrá otros protocolos futuros con otras formaciones, como pueden ser Compromís o IU. Desde estos sectores también hay voces que admiten que suscribir ese pacto con Más Madrid en las vísperas de la asamblea ha sido un error de cálculo, puesto que ha desviado el foco sobre los mensajes políticos y los debates ideológicos que debían primar en la Asamblea En todo caso, desde el lado de Sumar desgranan que los marcos de colaboración con fuerzas de ámbito estatal son claros y se basa en el despliegue claro de Sumar en esas comunidades donde prime la presencia de partidos nacionales, tanto en términos organizativos como de marca. A su vez, entre los retos inmediatos en la relación con los partidos emerge la candidatura de coalición a las elecciones europeas, donde se debe acordar las posiciones de los distintos partidos en una lista unitaria. Precisamente, la asamblea ha servido para promocionar a su propuesta para la cabeza de lista a esos comicios, Estrella Galán, que ha asumido el rol de liderar el proyecto de Sumar en Europa, basado en la defensa de los derechos humanos y en una internacional progresista, ante el auge de la extrema derecha. Para la candidatura, formaciones como IU, Más Madrid, Compromís, los 'comunes' o Verdes Equo ya han reivindicado disponer de puestos de salida en la oferta electoral que impulse Sumar al 9-J, donde la semana que viene se antoja clave para tratar de conseguir un acuerdo conjunto, blindando la paridad en el orden de la lista. Por ahora, IU ha designado como su principal candidato al actual eurodiputado Manu Pineda mientras que los 'comunes' han hecho lo propio con Jaume Asens, mientras que Verdes Equo eligió por primarias a su coportavoz Florent Marcellesi.