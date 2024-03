IU Madrid avisa que Sumar habría roto con ellos tras el acuerdo con Más Madrid: "Es dejarnos fuera del Estado"

El coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, ha avisado de que Sumar habría roto con ellos tras el acuerdo bilateral de relación con Más Madrid que, según ha explicado, IU no conoce todavía, insistiendo en que se trata de una organización federal y que dejarles fuera de Madrid es dejarles "fuera del Estado". Así se ha expresado Aguilera este sábado en declaraciones a los medios a las puertas de la I Asamblea de Sumar, donde ha acudido dentro de la delegación de IU. En este contexto, el coordinador de IU Madrid ha criticado que su formación todavía no conozca el contenido del acuerdo sellado y que se hayan enterado a través de la prensa. "Entendemos que es necesario que se clarifique cuál es la situación en la que queda Izquierda Unida en Madrid e Izquierda Unida en el Estado, porque dejarnos fuera en Madrid es dejarnos fuera en el Estado", ha explicado. Asimismo, Aguilar ha avanzado que por el momento no hay ninguna reunión concertada con la organización liderada por Yolanda Díaz y que la última reunión bilateral fue hace un mes, por lo que seguían a la espera de que les dieran una serie de propuestas para una previsible comisión promotora en Madrid. "Y no han vuelto a contactar con nosotros", ha lamentado. Sobre si han hablado con Más Mádrid tras conocerse el pacto, Aguilar ha sostenido que sendos partidos mantienen una relación "cordial" pero que no han hablado con ellos sobre este asunto y que, en todo caso, les corresponde hablar de "Sumar con Sumar". Al ser preguntado si IU Madrid está excluida de Sumar, Aguilera ha aseverado que, según han publicado los medios de comunicación, "Sumar ha roto con Izquierda Unida, es evidente", ha apostillado haciendo hincapié en que se trata de una "organización federal" y no confederal. "Igual que nosotros nunca dejaríamos tirados a las compañeras de La Rioja o de Andalucía si se sellase un pacto con una organización localista o regionalista de allí, eso no puede ser tampoco en clave madrileña, con lo cual, si de ser cierta esa tesis, habrían roto con nosotros, no nosotros con ellos en ningún caso", ha manifestado. Dicho esto, ha reiterado que no se puede llegar a acuerdos diferentes en unos territorios con otros por estatutos de la organización. "Sumar lo sabe y tiene que llegar a un acuerdo con Izquierda Unida que es integral, federal y de todo el Estado", ha reivindicado.