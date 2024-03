Isabel Coixet y Marina Foïs, premiadas por Asociación de Amistad hispano-francesa Diálogo

Barcelona, 23 mar (EFE).- La directora de cine y guionista Isabel Coixet y la actriz francesa Marina Foïs recibirán el próximo 29 de abril el premio que concede anualmente la Asociación de Amistad Hispano-Francesa 'Diálogo', por “la excelente contribución a la proyección de la cultura cinematográfica de España y Francia”.

El jurado del premio está presidido por la escritora Carmen Posadas y compuesto por personalidades del mundo económico, académico y cultural.

La ceremonia de entrega y cena tendrán lugar en el Hotel InterContinental de Madrid el lunes 29 de abril. Previamente, ambas galardonadas atenderán a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

En ediciones anteriores, han recibido este premio, entre otros, el Museo del Prado y Musée du Louvre a través de sus respectivos presidentes; Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa; los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada; los deportistas Mireia Belmonte y Zinedine Zidane o los más recientes, Opéra National de París y el Teatro Real, ganadores el año pasado.

La Asociación Diálogo, que tiene como objetivo promover y desarrollar la cooperación y la amistad hispano-francesa, celebró en 2023 su 40 aniversario y organiza desde hace ya 21 años el premio que distingue a una personalidad o a un organismo en campos representativos de la cooperación: empresa, sector público, investigación, medio ambiente, arte o cultura.

La barcelonesa Isabel Coixet debutó como guionista y directora en 1989 con Demasiado Viejo Para Morir Joven, nominada a Mejor Director Novel en los Premios Goya.

En 1996 realizó su primera película en inglés, 'Things I Never Told Yo' ('Cosas que nunca te dije') y en 2003 alcanzó el éxito internacional con 'My Life Without Me' ('Mi vida sin mí'), con Sarah Polley en el papel principal, con quien volvió a trabajar dos años después en 'The Secret Life of Words' ('La vida secreta de las palabras'), premiada con cuatro Goyas.

Además de su amplia filmografía, en la que destacan también Nadie quiere la noche, La librería o Un amor, Coixet ha realizado destacados documentales.

En 2009 recibió la Medalla de Oro en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura y Deporte español, y en 2015 la Medalla Chevalier des arts et des lettres concedida por el Ministerio de Cultura Francés.

En 2020 fue galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía por su extensa trayectoria y en 2023 con el Premio Internacional de la academia europea por su aportación al cine.

La actriz francesa Marina Foïs ha obtenido varias nominaciones a los premios César, que concede la Academia del Cine Francés, y en 2023 fue nominada a los Goya por su papel protagonista en la coproducción hispano-francesa 'As Bestas'.

Se distinguió por primera vez en la comedia, en el seno del grupo teatral Les Robins des Bois o en La Tour Montparnasse infernales. Desde entonces, se ha consolidado en un registro dramático que le ha valido cuatro nominaciones al César a la mejor actriz: por 'Darling' en 2007, 'Polisse' en 2011, 'Irréprochable' en 2017 y 'L'Atelier' en 2018. EFE

fl-srm