Ibarra reivindica la figura del socialista como un "enemigo visceral" del nacionalista al no defender "las mismas cosas"

El exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha asegurado este sábado que un socialista es "enemigo visceral" de un nacionalista, ya que ni son "iguales" ni defienden "las mismas cosas". Así, el que fue presidente del Ejecutivo regional entre 1983 y 2007 ha lamentado en la clausura del 14 Congreso Regional del PSOE de Extremadura, donde Miguel Ángel Gallardo ha sido ratificado como nuevo secretario regional del partido, que "la izquierda española" sea "la única izquierda europea" que ponga "en cuestión la unidad del país". "Cada vez que nos acerquemos a los independentistas, perderemos seguramente nuestra propia identidad y no vamos a ser capaces de hacer reconocible nuestro discurso", ha reflexionado Ibarra al tiempo que se ha mostrado "orgulloso" de "defender la unidad de España" frente a aquellos que "quieren romper el país". Durante su intervención, el expresidente de 76 años se ha dirigido al nuevo líder de los socialistas en Extremadura para recalcarle la importancia de que haga posible que la militancia se siga sintiendo orgullosa de hacerlo. Para ello, Rodríguez Ibarra ha instado a "salir del barro" en el que a veces se convierte "la política española" diciendo "la verdad", lo que se puede hacer y lo que no. "Ya sabemos, y lo sabe toda España, Extremadura y Mérida que el PP es nuestro antagonista", ha apuntado el exsecretario general para llamar a dejar de "estar todo el día con la matraca del 'y tú más' que solo consigue aburrir a la gente". LA VIDA "DIGNA" COMO OBJETIVO DEL PARTIDO Tras señalar que, al calor de su experiencia, cuando se elige un secretario general "no se elige al mejor del PSOE" sino "al mejor para el PSOE" del momento y precisar que "hubiera estado bien también" que Lara Garlito hubiera alcanzado la secretaría general del partido en la región, Ibarra ha felicitado a Gallardo recordándole que "no importa el porcentaje" ya que "para hacer cosas importantes" se necesita una "unidad" que "viene sola" cuando se quiere hacer "algo importante de verdad". Por otra parte, el expresidente ha matizado que ganar las elecciones a la presidencia de la Junta "no es el fin" del PSOE sino "un instrumento" para poder "llevar adelante" el proyecto político de la formación. Este proyecto, ha explicado Rodríguez Ibarra, debería velar porque "todos los extremeños", nacidos o no en la comunidad, "tengan una vida digna" donde la población pueda encontrar un trabajo, no viva "bajo la sombra de un maltratador" que la acosa y "puede matar", y pueda tener una vivienda sin tener que pagar el 60 por ciento de su salario. LAS "MANOS EN EL FUEGO" POR FERNÁNDEZ VARA El expresidente también ha incluido en su discurso asuntos de actualidad como la aparición de 700.000 mascarillas de 2020 con carteles del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y etiquetas de "no utilizar", en un almacén del Palacio del Vino de Almendralejo. "Leí hace unos días en un periódico por internet que nadie había dicho nada respecto a unas mascarillas en Almendralejo. Yo digo que pongo la mano en el fuego por Guillermo Fernández Vara, por su consejero de Sanidad y por su director del SES", ha manifestado reiterando que el PSOE "desde sus inicios" es un partido "decente". Mirando de nuevo a la actualidad informativa en la localidad pacense de Almendralejo, Rodríguez Ibarra también se ha referido al suceso en el que un joven con una máquina excavadora reventó la puerta de la sede del PSOE en ese municipio la madrugada del pasado 12 de marzo. Sobre ello, el expresidente se ha mostrado tajante al asegurar que "si no pudieron los franquistas con las casas del pueblo" ni "las urnas" quitarle al partido el ayuntamiento "¿cómo se cree algún insensato que con una retroexcavadora va a ser capaz de acabar con la Casa del Pueblo de Almendralejo?" "Pueden tirarnos las puertas, pueden derruir el edificio, pero no pueden con los cimientos que llevan 144 años de socialismo en España y en Extremadura", ha resuelto Rodríguez Ibarra. ________________________________________